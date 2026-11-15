Hai thập kỷ tiên phong đào tạo quan hệ công chúng và quảng cáo

Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: BTC.

Đầu buổi lễ, Ban Tổ chức đọc thư chúc mừng của PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trong thư, PGS.TS Đoàn Minh Huấn chúc mừng những thành tựu của Khoa và đánh giá sự ra đời của Khoa năm 2006 là bước đi có ý nghĩa tiên phong, mở ra và đặt nền móng cho việc đào tạo bài bản, chuyên nghiệp nguồn nhân lực chất lượng cao về quan hệ công chúng và quảng cáo tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khẳng định quyết định thành lập Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo năm 2006 có ý nghĩa tiên phong và tầm nhìn chiến lược.

Khi đất nước đẩy mạnh đổi mới, mở rộng hội nhập quốc tế và chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, nhu cầu về nguồn nhân lực truyền thông chuyên nghiệp ngày càng rõ nét. Nhận diện sớm xu thế đó, tập thể lãnh đạo Học viện thời kỳ ấy, đứng đầu là GS.TS Tạ Ngọc Tấn, đã mạnh dạn mở hướng đào tạo mới, đưa Học viện trở thành cơ sở đi đầu trong đào tạo bài bản, chuyên sâu về quan hệ công chúng và quảng cáo.

PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC.

Phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến lãnh đạo, TS Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, bày tỏ lòng tri ân tới lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Tạ Ngọc Tấn, người ký quyết định thành lập Khoa ngày 12/5/2006; các thế hệ lãnh đạo Học viện, lãnh đạo Khoa, các đối tác và cựu người học.

Cũng trong buổi kỷ niệm, Khoa đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 2375/QĐ-TTg, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những nỗ lực, cống hiến bền bỉ của các thế hệ cán bộ, giảng viên và người học của Khoa trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển.