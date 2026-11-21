Tại chương trình, Ban tổ chức trao 64 suất trong tổng số 156 suất học bổng trên cả nước với tổng trị giá 2,1 tỷ đồng.

Ban Tổ chức trao học bổng đến các bạn học sinh, sinh viên tại Lễ kỷ niệm 20 năm và trao học bổng SCG Sharing The Dream 2026.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Thị Hiền Trân cho biết, từ năm 2007 đến nay, chương trình SCG Sharing The Dream đã trao hàng ngàn suất học bổng, với tổng giá trị hơn 40 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên trên cả nước. Giá trị của chương trình không chỉ ở sự hỗ trợ tài chính, giúp sinh viên vượt qua khó khăn, an tâm học tập mà còn ở sự đồng hành thông qua các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và kết nối với doanh nghiệp.

Theo chị Trịnh Thị Hiền Trân, các hoạt động tập huấn về môi trường, xã hội và quản trị, tham quan nhà máy, trao đổi với chuyên gia giúp sinh viên tiếp cận thực tế, tích lũy kiến thức và kỹ năng. Những hoạt động như mang sách đến trẻ em tại làng trẻ SOS, thu gom và phân loại vật liệu tái chế còn khuyến khích người trẻ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976-2026), đồng thời là dịp kỷ niệm 20 năm chương trình SCG Sharing The Dream. Trong chặng đường phát triển quan hệ giữa hai nước, những sáng kiến hợp tác về giáo dục góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, vun đắp tình hữu nghị và mở rộng cơ hội học tập cho các bạn trẻ. Hai thập kỷ triển khai cũng là hành trình SCG kiên trì đồng hành, tiếp sức cho học sinh, sinh viên, góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực và đầu tư cho tương lai.

Ông Kulachet Dharachandra, Chủ tịch kiêm Giám đốc Quốc gia Tập đoàn SCG tại Việt Nam khẳng định, giá trị của chương trình SCG Sharing The Dream không chỉ được thể hiện qua số lượng học bổng trao tặng mà còn ở sự trưởng thành và những đóng góp tích cực của các thế hệ sinh viên từng nhận học bổng. Tập đoàn SCG chú trọng tạo điều kiện để sinh viên phát triển kỹ năng lãnh đạo, tư duy giải quyết vấn đề, tiếp cận kiến thức về phát triển bền vững (ESG), công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI). Qua đó, chương trình hướng đến trang bị kiến thức, kỹ năng và hành trang cần thiết để người trẻ tự tin phát triển bản thân, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Ban Tổ chức trao 64 học bổng đến các bạn học sinh, sinh viên khu vực miền Nam và miền Trung tại Lễ kỷ niệm 20 năm và trao học bổng SCG Sharing The Dream 2026.

Chia sẻ tại chương trình, cựu học sinh Lê Thị Trang (Thành phố Hồ Chí Minh), người từng nhận học bổng SCG Sharing The Dream năm 2012 cho biết, học bổng đã giúp bản thân vượt qua mặc cảm, tự tin hơn và có thêm động lực theo đuổi ước mơ. Từ năm 5 tuổi, thị lực của Trang suy giảm; đến năm 10 tuổi, chỉ còn khoảng 4%. Khi nhận học bổng năm lớp 11, Trang từng hoài nghi về khả năng của mình. Sự động viên, khích lệ từ chương trình giúp Trang nhận ra giá trị bản thân, tiếp tục nỗ lực học tập và theo đuổi công việc trong lĩnh vực truyền thông.

Năm 2013, Trang trúng tuyển ngành Báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm thứ hai đại học, Trang bắt đầu cộng tác với một số cơ quan báo chí, truyền thông. Từ trải nghiệm của bản thân, Trang mong muốn các bạn trẻ biết chấp nhận, yêu thương và thích nghi với những khó khăn, xem đó là một phần của hành trình trưởng thành.

Trong năm học 2026-2027, Ban tổ chức xét chọn 156 học sinh, sinh viên tiêu biểu để trao học bổng. Mỗi suất trị giá 15 triệu đồng đối với sinh viên đại học, 9 triệu đồng đối với sinh viên cao đẳng và 3 triệu đồng đối với học sinh. Tại chương trình, 64 học sinh, sinh viên khu vực miền Nam và miền Trung được nhận học bổng từ SCG Sharing The Dream.

Triển khai tại Việt Nam từ năm 2007, học bổng SCG Sharing The Dream hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập, phát triển bản thân và theo đuổi ước mơ.