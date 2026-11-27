Thứ trưởng Công Thương Lương Hoàng Thái cùng đại diện các quốc gia tham dự cuộc họp. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Chiều 27/11, cuộc họp báo quốc tế về kết quả Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11 đã diễn ra tại Hà Nội.

Trong hai ngày (26 - 27/11), trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đã cùng các thành viên CPTPP tổ chức thành công Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11 cùng chuỗi các sự kiện liên quan tại Hà Nội, bao gồm phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU, CPTPP - ASEAN, Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP - EU - ASEAN.

Phiên họp do Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì, với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn và Quan chức cấp cao của 12 Thành viên CPTPP gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam và Vương quốc Anh.

Với chủ đề của năm Chủ tịch CPTPP 2026 là “Tầm nhìn chung, Hành động chung”, các thành viên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển của Hiệp định trong thời gian tới.

Tại họp báo, Thứ trưởng Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, các thành viên đã nhất trí thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời đặt tại Nhật Bản. Đây là nỗ lực của tất cả thành viên CPTPP nhằm nâng cao hiệu quả điều phối, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả trong hoạt động của CPTPP, đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng của Hiệp định trong thời gian tới.

Các bên cũng đã thống nhất kế hoạch triển khai đàm phán nâng cấp Hiệp định trong một số lĩnh vực quan trọng như thương mại dịch vụ, thương mại điện tử, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thương mại và trao quyền kinh tế cho phụ nữ, với mục tiêu cơ bản hoàn thành đàm phán vào giữa năm 2027.

"Những nỗ lực này nhằm bảo đảm CPTPP tiếp tục là một hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, năng động, phù hợp với những chuyển biến của kinh tế và thương mại toàn cầu," Thứ trưởng Lương Hoàng Thái chia sẻ.

Thứ trưởng Công Thương Lương Hoàng Thái trao đổi tại cuộc họp báo. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Về vấn đề mở rộng thành viên, các thành viên nhất trí khởi động đàm phán gia nhập với UAE, Indonesia và Philippines, đồng thời quyết tâm thúc đẩy để sớm kết thúc đàm phán gia nhập với Uruguay. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của CPTPP, cũng như cam kết của các thành viên trong việc mở rộng Hiệp định trên cơ sở duy trì các tiêu chuẩn cao và bảo đảm chất lượng của Hiệp định.

Các bên cũng đồng quan điểm về tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp. Việt Nam đã cùng các thành viên CPTPP tổ chức thành công Diễn đàn doanh nghiệp CPTPP - EU - ASEAN với sự tham gia của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và ASEAN, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU và đại diện của các Tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và CPTPP.

Thông qua các hoạt động này, các thành viên mong muốn các chính sách và chương trình hợp tác của CPTPP ngày càng gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả hơn những cơ hội từ Hiệp định, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối các chuỗi cung ứng.

Tại Phiên họp lần thứ 11 này, các Bộ trưởng CPTPP đã thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng. Năm 2026 cũng là năm ghi nhận số lượng văn kiện được thông qua nhiều nhất trong các năm Chủ tịch CPTPP kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, như : Tuyên bố chung Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11; Tuyên bố chung về Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP - EU; Tuyên bố chung về Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP - ASEAN; Quyết định thành lập các Ban công tác gia nhập Hiệp định CPTPP đối với UAE, Indonesia và Philippines; Quyết định thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời...

Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

“Những kết quả đạt được trong năm 2026 là thành quả của sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung của tất cả các thành viên CPTPP. Việt Nam tự hào đã đóng góp tích cực vào những thành quả chung đó trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026.

Chúng tôi tin tưởng rằng, trên nền tảng những kết quả đạt được trong năm 2026, dưới sự dẫn dắt của Peru trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2027, cùng với sự hỗ trợ của Việt Nam và Malaysia trên cương vị Phó Chủ tịch, CPTPP sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu mới, củng cố vai trò tiên phong của CPTPP trong việc thúc đẩy một môi trường thương mại và đầu tư quốc tế mở, ổn định, có thể dự đoán được và dựa trên luật lệ

Thứ trưởng Công Thương Lương Hoàng Thái

Chủ tịch CPTPP 2026: Việt Nam thúc đẩy đồng thuận, kiến tạo sáng kiến

Trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đã phát huy vai trò chủ động, tích cực trong điều phối, dẫn dắt thảo luận, thúc đẩy đồng thuận và đề xuất các sáng kiến có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển lâu dài của Hiệp định.

Cả hai sáng kiến do Việt Nam đề xuất về thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP và tăng cường tham gia của doanh nghiệp đều được các thành viên ủng hộ và đã có kết quả cụ thể.

Các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và ASEAN, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU đánh giá rất cao vai trò dẫn dắt, công tác tổ chức, sáng kiến và những kết quả đạt được trong năm Chủ tịch CPTPP 2026 của Việt Nam.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Hà Nội, chiều 26/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU. Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành của các Thành viên đối với Việt Nam trong năm Chủ tịch CPTPP 2026, đồng thời hoan nghênh việc tăng cường kết nối kinh tế giữa CPTPP và EU.

Bên lề Phiên họp, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Nhật Bản, Vương quốc Anh, New Zealand và Australia nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm.

Thành công của Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 đã khép lại năm Chủ tịch CPTPP 2026 với nhiều dấu ấn của Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc để CPTPP tiếp tục phát triển trong năm 2027 với vai trò Chủ tịch của Peru.