Hai thanh niên quen nhau qua 'Hội vỡ nợ muốn làm liều', mang xà beng đi trộm iPhone

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã bắt giữ Lã Hoàng Sơn (SN 1996, trú tại xã Thanh Miện, TP Hải Phòng). Sơn là đối tượng còn lại trong vụ trộm 17 điện thoại tại cửa hàng Thế Giới Di Động, phường Phổ Yên, với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 2h25 ngày 9/9/2025, Công an phường Phổ Yên nhận tin báo về việc có 2 đối tượng khả nghi rời khỏi cửa hàng Thế Giới Di Động tại tổ dân phố số 2.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cửa cuốn, ổ khóa bị cạy phá, cửa kính và tủ kính vỡ. Cửa hàng bị mất 17 điện thoại di động, chủ yếu là iPhone.

Dựng lại hiện trường Phạm Trung Thành đứng đợi và cảnh giới cho Sơn. Ảnh: CACC.

Quen nhau qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều”

Sau quá trình điều tra, truy xét, cơ quan công an xác định Phạm Trung Thành (SN 1997, trú xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình) có liên quan đến vụ việc. Ngày 14/5/2026, Thành được mời làm việc và khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời cho biết còn một đồng phạm tên Sơn.

Cơ quan CSĐT Công an Thái Nguyên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Trung Thành về tội “Trộm cắp tài sản xảy” và “Hủy hoại tài sản”.

Tiếp tục xác minh, lực lượng chức năng xác định đồng phạm của Thành là Lã Hoàng Sơn, sau khi gây án đã trốn vào TPHCM.

Ngày 8/10/2026, Sơn được triệu tập đến làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam Lã Hoàng Sơn về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo lời khai, đầu tháng 9/2025, do nợ tiền, Thành và Sơn quen nhau qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều”, sau đó bàn bạc, chuẩn bị xà beng, búa, găng tay và bao tải để trộm cắp tại cửa hàng điện thoại.

Rạng sáng 9/9/2025, hai đối tượng đột nhập cửa hàng, phá cửa kính và tủ kính, lấy 17 điện thoại rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Trong đó, Sơn lấy 9 chiếc, Thành lấy 8 chiếc.

Dựng lại hiện trường Lã Hoàng Sơn đập vỡ 2 tủ kính để lấy điện thoại. Ảnh: CACC.

Ngoài vụ việc trên, Thành còn liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản khác và đã bị Công an TP Hà Nội khởi tố.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.