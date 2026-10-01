Hai thanh niên ở Kbang bị phạt 27 triệu đồng vì đi xe máy ngược chiều, lạng lách

Trước đó, ngày 29-9, Đội CSGT đường bộ số 3 nhận được video phản ánh của người dân về 2 thanh niên đi trên 1 xe máy có hành vi vi phạm trên đường Võ Thị Sáu (xã Kbang).

Hai thanh niên bị xử phạt 27 triệu đồng. Ảnh: Sơn Tùng

Cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm và có hành vi lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Lực lượng Công an đã nhanh chóng xác minh và mời 2 thanh niên trên là T.T.T. (SN 2008) và Đ.V.M. (SN 2009, cùng trú tại xã Kbang) lên làm việc.

Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản xử phạt 27 triệu đồng đối với T. và M. về các lỗi vi phạm trên; đồng thời tiến hành răn đe, giáo dục và yêu cầu 2 thanh niên viết cam kết không tái phạm.

Hình ảnh vi phạm của 2 thanh niên. Clip: NDCC