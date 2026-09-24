Hai thanh niên nhặt được ba lô chứa nhiều tiền, vàng… liền trả lại người đánh rơi

Ngày 24/9, Thượng tá Phạm Thanh Vàng, Trưởng Công an xã Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long), cho biết đơn vị vừa hoàn tất thủ tục bàn giao lại toàn bộ tài sản có giá trị lớn cho người đánh rơi.

Trước đó, trong lúc lưu thông bằng xe máy trên Quốc lộ 53 (đoạn gần Trung tâm hành chính xã Long Hồ), anh Trương Công Minh và anh Đặng Hồng Phúc vô tình phát hiện một chiếc ba lô bị rơi trên đường. Qua kiểm tra nhanh, cả hai bất ngờ khi bên trong chứa khoảng 38 triệu đồng tiền mặt, 7 nhẫn vàng 24K, 1 iPad, 1 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Chị Bùi Thị Kim Th. được trao trả tài sản tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Không một chút đắn đo, hai anh Minh và Phúc đã lập tức mang toàn bộ số tài sản trên đến trực ban Công an xã Long Hồ để trình báo, nhờ cơ quan chức năng tìm và trả lại cho người bị mất. “Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Long Hồ đã khẩn trương tra cứu, xác minh thông tin từ các giấy tờ tùy thân và nhanh chóng liên hệ được với chủ nhân chiếc ba lô là chị Bùi Thị Kim Th. (25 tuổi, ngụ xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long),” Thượng tá Phạm Thanh Vàng thông tin.

Chị Bùi Thị Kim Th. nhận lại tài sản hơn 40 triệu đồng. (Ảnh:CACC)

Làm việc với cơ quan công an, chị Th. cho biết thời điểm xảy ra sự việc trời mưa to, chị mặc áo mưa và để ba lô trên xe máy để di chuyển về nhà. Do sơ suất, chiếc ba lô đã bị rơi lúc nào không hay biết.

Nhận lại trọn vẹn số tài sản lớn tưởng chừng đã vĩnh viễn mất đi, chị Th. không giấu được niềm vỡ òa, xúc động. Chị gửi lời cảm ơn chân thành đến nghĩa cử cao đẹp, sự trung thực của hai anh Minh và Phúc, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tác phong nhanh nhạy của lực lượng Công an xã Long Hồ trong việc hỗ trợ nhân dân.

Thượng tá Phạm Thanh Vàng cho biết thêm, đơn vị đang tiến hành tham mưu cho Chủ tịch UBND xã Long Hồ quyết định trao tặng giấy khen nhằm kịp thời biểu dương, vinh danh hành động đẹp "nhặt được của rơi, trả lại người mất" của anh Minh và anh Phúc, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.