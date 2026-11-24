Ngày 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố, đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Phạm Văn Thế, cán bộ Đại đội 2, Phòng Cảnh sát cơ động, đang điều trị tại bệnh viện sau vụ tai nạn giao thông tối 13/11.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân thăm động viên Đại úy Phạm Văn Thế. Ảnh: CACC

Tại bệnh viện, Thiếu tướng Lê Văn Tuân ân cần thăm hỏi, động viên Đại úy Thế yên tâm điều trị, tuân thủ hướng dẫn của y, bác sĩ để sớm hồi phục.

Trước đó, tối 13/11, trong quá trình tuần tra trên đường Bạch Thành Phong - Lê Giản, phường Đại Mỗ, tổ công tác phát hiện xe máy chở 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn, di chuyển với tốc độ cao.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao quà và động viên Đại úy Thế. Ảnh: CACC

Để bảo đảm an toàn, tổ công tác không ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, tông trúng Đại úy Phạm Văn Thế khiến cả 3 người ngã xuống đường.

Ngay sau đó, tổ công tác đưa cả 3 người đến bệnh viện cấp cứu. Đại úy Thế bị đa chấn thương, gồm gãy phức tạp xương gò má, xương hàm trên, vòm miệng, xương hàm dưới và chấn thương vùng mũi sàng - ổ mắt bên phải.

Hai thanh niên đi xe máy cũng bị gãy xương hàm trên, được điều trị và theo dõi tại bệnh viện. Hiện sức khỏe Đại úy Thế đã ổn định.