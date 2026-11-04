Hai thanh niên lặn sâu 4m cứu nam sinh nghi nhảy cầu

Khoảnh khắc hai người lao xuống sông cứu nam sinh. Clip: Kỳ Thượng

Sáng 4/11, lãnh đạo UBND xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa có hai người tham gia cứu nam sinh nghi nhảy cầu tự tử. Hiện địa phương đang lên phương án tổ chức gặp mặt, biểu dương hai công dân có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Cụ thể hai người tham gia cứu nạn là anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1996) và anh Trần Đình Trọng (SN 1992), cùng trú tại xã Kỳ Thượng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h50 cùng ngày, trên đường đi làm công trình, anh Hải phát hiện một chiếc xe đạp điện và đôi dép để lại trên cầu Rào Trổ, xã Kỳ Thượng (trước đây thuộc xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh cũ).

Lúc này anh Hải dừng lại, nhìn xuống sông thì phát hiện một nam sinh khoảng 13 tuổi đang chới với dưới nước.

Hình ảnh anh Hải và anh Trọng cứu nam sinh.

Anh Hải lập tức hô hoán, kêu gọi mọi người cùng tham ứng cứu. Tuy nhiên, thời điểm sáng sớm, khu vực này ít người qua lại, một số người có mặt lại không biết bơi. Không chần chừ, anh Hải chạy xuống chân cầu, bơi gần 30m để tiếp cận nạn nhân.

Song khi đến nơi, nam sinh dần chìm xuống nước. Do nước sông đục, người đàn ông phải hai lần lặn xuống độ sâu gần 4m mới tìm thấy nạn nhân và đưa lên mặt nước.

Tại thời điểm này, anh Trần Đình Trọng cũng nhanh chóng kịp bơi tới hỗ trợ. Cả hai phối hợp đưa nam sinh vào bờ an toàn.

"Tôi có lặn xuống để mò nhưng không được. May mắn anh Trọng đã lặn xuống tìm được nạn nhân. Quá trình diễn ra trong khoảng 5 phút. Sau khi được đưa lên bờ, nạn nhân còn khá tỉnh táo", anh Nguyễn Xuân Hải kể.

Lãnh đạo UBND xã Kỳ Thượng cho biết địa phương sẽ tổ chức gặp mặt, biểu dương hành động dũng cảm, kịp thời cứu người của anh Hải và anh Trọng.