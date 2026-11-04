Hai thanh niên dũng cảm lặn sông cứu học sinh đuối nước

Khoảng 5h50 ngày 4/11, trên đường đi làm qua cầu Rào Trổ, đoạn thuộc thôn Mỹ Lâm, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh, anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1996, trú thôn Mỹ Tân, xã Kỳ Thượng) phát hiện một chiếc xe đạp điện cùng đôi dép để lại trên cầu.

Hình ảnh 2 thanh niên lao ra dòng sông cứu người đuối nước

Nghi có người gặp nạn, anh Hải quan sát xuống phía dưới sông Rào Trổ và phát hiện một người đang đuối nước. Ngay lập tức, anh hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ, đồng thời không chần chừ nhảy xuống sông để ứng cứu.

Cùng thời điểm, anh Trần Đình Trọng (SN 1992, trú thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng) cũng nhanh chóng lao xuống nước, phối hợp với anh Hải tìm kiếm nạn nhân.

Hành động dũng cảm kịp thời của 2 thanh niên đã giúp em bé thoát khỏi nguy hiểm

Kể lại giây phút cứu người, anh Nguyễn Xuân Hải cho biết, khi hai người tiếp cận khu vực nạn nhân gặp nạn thì người này đã chìm dưới nước. Anh Hải nhiều lần lặn xuống tìm kiếm nhưng chưa thấy. Rất may, anh Trọng sau đó đã tìm được nạn nhân và cùng đưa lên bờ. Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng 5 phút.

“Sau khi được đưa lên bờ, nạn nhân vẫn còn khá tỉnh táo, có thể nói chuyện, cho biết mình là học sinh cấp 2, nhớ được tên bố mẹ và nơi ở”, anh Hải kể.

Theo anh Hải, thời điểm xảy ra sự việc, xung quanh có một số người chứng kiến nhưng do không biết bơi nên không ai dám xuống nước cứu giúp. Bản thân anh biết bơi nên khi phát hiện có người gặp nạn, anh chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng cứu người.

Trao đổi về sự việc, ông Nguyễn Xuân Mến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Kỳ Thượng xác nhận, hai thanh niên tham gia cứu người đều là công dân trên địa bàn, trong khi nạn nhân là người xã Kỳ Lạc.

“Đây là hành động dũng cảm, kịp thời của hai thanh niên, góp phần giúp nạn nhân thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Địa phương sẽ có hình thức biểu dương, khen thưởng để ghi nhận nghĩa cử đẹp này”, ông Mến cho biết.

Hành động không ngần ngại lao xuống dòng nước cứu người của anh Hải và anh Trọng không chỉ góp phần giành lại sự sống cho một học sinh mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và tình người trong cộng đồng.