Hai thanh niên cứu người chìm dưới sông ở Hà Tĩnh

Thời điểm ứng cứu nạn nhân dưới sông Rào Trổ. Video: do người dân cung cấp

Ông Vũ Trung Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kỳ Thượng thông tin, sáng 4-11, tại khu vực cầu Rào Trổ bắc qua sông Rào Trổ (xã Kỳ Thượng), anh Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1996, trú tại thôn Mỹ Tân, xã Kỳ Thượng) phát hiện có người đang chới với dưới sông.

Lúc này, anh Hải vừa hô hoán mọi người ứng cứu, vừa nhảy xuống sông, bơi hàng chục mét tiếp cận nạn nhân. Tuy nhiên, khi bơi đến nơi, nạn nhân đã chìm xuống đáy sông, anh Hải phải nhiều lần lặn ở độ sâu 3-4m mới tìm thấy nạn nhân và đưa lên mặt nước.

Sau đó, anh Trần Đình Trọng (sinh năm 1992, trú tại thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng) bơi đến phối hợp với anh Hải kịp thời cứu nạn nhân và đưa lên bờ an toàn.

Nạn nhân được cứu, sau đó đưa vào bờ an toàn. Ảnh cắt từ video

Theo ông Vũ Trung Tiến, nạn nhân được cứu sống đang là học sinh, trú tại xã Kỳ Lạc, hiện đã được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Sắp tới, địa phương sẽ tổ chức gặp mặt, biểu dương hành động dũng cảm cứu người của anh Hải và anh Trọng.