Hai thanh niên bị người mặc áo xe ôm công nghệ truy sát

Ngày 24/10, Công an xã Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành trích xuất camera, phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ vụ truy sát trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, một số người dân di chuyển qua địa bàn xã Hóc Môn nhìn thấy một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ nghi cầm hung khí rượt đuổi, tấn công hai nam thanh niên.

Khu vực xảy ra vụ truy sát.

Hai nam thanh niên này để lại xe máy bỏ chạy. Tại đoạn khu vực ngã tư đường Bà Triệu - Song Hành - Quốc lộ 22, một người chạy đến trước khu vực nhà dân thì gục xuống trước cửa một quán cà phê.

Người dân chạy tới kiểm tra thấy trên người của nam thanh niên nhiều vết thương ,đã nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Còn người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ UBND xã Hóc Môn, nghi phạm đã bị bắt. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.