Hai tháng, thu giữ hơn 132.000 bao thuốc lá nhập lậu

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng thuốc lá nhập lậu. Ảnh: TG

Ngày 18/9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, đơn vị vừa báo cáo kết quả 2 tháng thực hiện Chỉ thị số 25 ngày 9/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.

Theo báo cáo, từ ngày 1/7 đến 15/9/2026, các đơn vị, địa phương đã bắt giữ tổng cộng 132.170 bao thuốc lá điếu nhập lậu và 3.770 sản phẩm thuốc lá điện tử. Một số đơn vị, địa phương triển khai tích cực, đạt kết quả cao gồm Công an tỉnh An Giang, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an TP Cần Thơ và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe cộng đồng.

Các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm buôn lậu thuốc lá cũng được thông tin, cảnh báo nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, công chức và người dân, nhất là thanh thiếu niên, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề xuất tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá...