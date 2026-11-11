Hai tháng cuối năm và bài toán tăng tốc thu hút khách quốc tế

VHO - Với khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế sau 10 tháng năm 2026, du lịch Việt Nam đang đứng trước áp lực tăng tốc rất lớn để hoàn thành mục tiêu 25 - 27 triệu lượt khách quốc tế cả năm.

Bộ VHTTDL vừa có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ giải pháp thu hút khách, đẩy mạnh xúc tiến thị trường, kích cầu, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Yêu cầu này đặt ra trách nhiệm cụ thể cho từng địa phương, đồng thời đòi hỏi một cách tiếp cận quyết liệt, linh hoạt và có chiều sâu hơn trong tổ chức tăng trưởng du lịch.

01

Khoảng cách mục tiêu và sức ép tăng tốc

Theo văn bản số 7476/BVHTTDL-DLQGVN, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025, đạt khoảng 78% mục tiêu 25 triệu lượt khách.

Đây là kết quả tích cực, phản ánh sức hấp dẫn và khả năng phục hồi của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, khi đặt trong tương quan với mục tiêu tăng trưởng cả năm, hai tháng cuối năm đang trở thành giai đoạn có ý nghĩa quyết định.

Để hoàn thành mục tiêu đón 25 - 27 triệu lượt khách quốc tế theo Kịch bản phát triển ngành du lịch năm 2026, Việt Nam cần thu hút thêm khoảng 5,5 - 7,5 triệu lượt khách trong hai tháng còn lại.

Bình quân mỗi tháng phải đạt 2,75 - 3,75 triệu lượt, cao hơn đáng kể so với mức bình quân khoảng 1,95 triệu lượt/tháng trong 10 tháng đầu năm.

Khoảng cách này cho thấy nhiệm vụ phía trước rất nặng nề. Tốc độ tăng trưởng hiện tại chưa đủ để bảo đảm hoàn thành mục tiêu nếu các địa phương và doanh nghiệp tiếp tục vận hành theo nhịp độ thông thường.

Muốn tạo ra kết quả khác biệt, cần có những giải pháp đủ mạnh để mở rộng nguồn khách, tăng khả năng chuyển đổi nhu cầu du lịch thành quyết định đặt tour, đặt phòng và sử dụng dịch vụ thực tế.

Trong kinh tế du lịch, hai tháng cuối năm cũng là thời điểm có nhiều điều kiện thuận lợi để khai thác nhu cầu du lịch quốc tế. Mùa nghỉ lễ, nghỉ đông tại nhiều thị trường, nhu cầu tránh rét, nghỉ dưỡng biển, trải nghiệm văn hóa và khám phá các điểm đến mới tạo ra dư địa đáng kể cho Việt Nam.

Vấn đề là các địa phương có đủ năng lực tiếp cận đúng nhóm khách, đưa ra sản phẩm phù hợp và tổ chức dịch vụ tương xứng với kỳ vọng của thị trường hay không.

Cần nhìn nhận rằng mục tiêu 25 - 27 triệu lượt khách quốc tế không chỉ là một chỉ tiêu thống kê. Đây là một phần trong yêu cầu đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10.9.2026 đã xác định mục tiêu năm 2026 phục vụ 150 - 153 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1.125 - 1.230 nghìn tỉ đồng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước từ 10% trở lên.

Bởi vậy, kết quả thu hút khách quốc tế cần được đặt trong mối quan hệ với doanh thu, việc làm, tiêu dùng, vận tải, lưu trú, thương mại và nhiều ngành kinh tế liên quan.

02

Địa phương trở thành lực lượng trực tiếp tạo tăng trưởng

Một điểm đáng quan tâm trong chỉ đạo của Bộ VHTTDL là yêu cầu các địa phương rà soát kết quả thực hiện chỉ tiêu số lượt khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ đến hết tháng 10.2026, xác định chính xác phần chỉ tiêu còn thiếu và cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng.

Việc điều chỉnh này phải gắn với kịch bản tăng trưởng GRDP được giao tại Nghị quyết số 168/NQ-CP và kịch bản tăng trưởng quý IV.2026 tại Phụ lục IV Nghị quyết số 312/NQ-CP.

Đây là cách tiếp cận có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý du lịch. Chỉ tiêu khách quốc tế được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với mục tiêu phát triển kinh tế của từng địa phương, qua đó nâng cao trách nhiệm của chính quyền và cơ quan quản lý trong tổ chức thực hiện.

Du lịch cần được nhìn nhận như một ngành kinh tế có khả năng tạo ra giá trị lan tỏa, chứ không phải lĩnh vực hoạt động riêng lẻ của ngành văn hóa và du lịch.

Đối với 11 địa phương trọng điểm du lịch, yêu cầu hoàn thành mức tăng trưởng được giao tại Kịch bản phát triển ngành Du lịch năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt.

Đây là những địa bàn có sức hút khách lớn, hạ tầng tương đối phát triển, khả năng kết nối thị trường và hệ thống dịch vụ đa dạng. Kết quả của các trung tâm này có tác động đáng kể đến thành tích chung của cả nước.

Trong khi đó, các địa phương còn lại được định hướng phấn đấu đạt mức tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa và tổng thu từ du lịch khoảng 25 - 35% so với năm 2025.

Điều đó cho thấy dư địa tăng trưởng của du lịch Việt Nam cần được khai thác trên phạm vi rộng hơn, tránh tình trạng dòng khách và nguồn thu tập trung quá lớn vào một số trung tâm truyền thống.

Mỗi địa phương cần xác định rõ lợi thế cạnh tranh của mình. Những điểm đến có thế mạnh nghỉ dưỡng biển cần tập trung khai thác thị trường khách mùa đông, khách lưu trú dài ngày. Các trung tâm đô thị có thể phát triển du lịch mua sắm, ẩm thực, giải trí và MICE. Những địa bàn giàu tài nguyên văn hóa, di sản, cảnh quan thiên nhiên cần đầu tư vào trải nghiệm bản địa, du lịch cộng đồng và sản phẩm chuyên đề.

Điều quan trọng là phải chuyển hóa tài nguyên thành sản phẩm có khả năng bán được trên thị trường quốc tế.

Địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh chưa đồng nghĩa với việc có sức cạnh tranh cao nếu thiếu dịch vụ đồng bộ, thiếu hoạt động trải nghiệm, kết nối giao thông bất tiện hoặc chưa tạo được lý do đủ hấp dẫn để du khách kéo dài thời gian lưu trú.

03

Xúc tiến đúng thị trường, xây dựng sản phẩm đúng nhu cầu

Bộ VHTTDL đề nghị các địa phương đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá theo thị trường mục tiêu, ưu tiên khai thác Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đây là định hướng phù hợp với yêu cầu tăng tốc trong thời gian ngắn, bởi các thị trường gần có lợi thế về khoảng cách địa lý, khả năng kết nối hàng không, đường bộ và đường biển, cũng như khả năng tổ chức những chuyến đi ngắn ngày.

Tuy nhiên, xúc tiến thị trường cần được triển khai trên cơ sở nghiên cứu hành vi và nhu cầu tiêu dùng của từng nhóm khách. Đông Bắc Á có những phân khúc khách gia đình, khách nghỉ dưỡng, khách mua sắm và khách trải nghiệm văn hóa.

Đông Nam Á có lợi thế về khả năng tổ chức các chuyến đi ngắn, linh hoạt. Thị trường Ấn Độ sở hữu tiềm năng lớn đối với du lịch cưới, MICE, nghỉ dưỡng cao cấp và các sản phẩm phù hợp với đặc điểm văn hóa, ẩm thực.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng mở ra cơ hội tiếp cận nhiều nhóm khách có khả năng chi tiêu và nhu cầu trải nghiệm đa dạng.

Vì vậy, hoạt động quảng bá cần đi sâu vào từng phân khúc, từng nhu cầu cụ thể, thay vì chỉ dừng ở việc giới thiệu chung về cảnh đẹp và sự thân thiện của điểm đến Việt Nam.

Khả năng tiếp cận thị trường cần được đo bằng hiệu quả thực tế, số lượng đối tác được kết nối, lượng khách chuyển đổi và doanh thu mà các chương trình xúc tiến mang lại.

Cùng với đó, Bộ yêu cầu triển khai các chương trình kích cầu du lịch cuối năm, tăng cường liên kết giữa hàng không, vận tải, lưu trú, lữ hành và các khu, điểm du lịch để xây dựng những gói sản phẩm hấp dẫn, giá cạnh tranh.

Đây là một trong những giải pháp có khả năng tác động trực tiếp đến quyết định lựa chọn điểm đến của du khách.

Trong cạnh tranh quốc tế, giá cả có sức ảnh hưởng nhất định, nhưng không thể trở thành lợi thế duy nhất. Một chương trình kích cầu hiệu quả cần tạo ra tổng giá trị trải nghiệm tương xứng với chi phí mà du khách bỏ ra.

Giá vé máy bay, phòng lưu trú, phương tiện vận chuyển, vé tham quan và dịch vụ ăn uống cần có sự phối hợp hợp lý. Nếu từng khâu vận hành riêng lẻ, thiếu liên kết, lợi thế về giá rất khó chuyển thành sức cạnh tranh tổng thể.

Việc tổ chức hiệu quả các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026 cũng cần được nhìn nhận như một công cụ tạo nhu cầu thị trường.

Sự kiện cần có khả năng thu hút khách thực tế, tạo thêm thời gian lưu trú và kích thích tiêu dùng tại điểm đến.

Muốn vậy, cần kết nối lịch sự kiện với chương trình tour, hệ thống lưu trú, vận chuyển và các hoạt động trải nghiệm, hình thành những sản phẩm có thể đặt mua thuận tiện.

04

Kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao giá trị mỗi chuyến đi

Một nội dung có ý nghĩa lâu dài trong chỉ đạo lần này là yêu cầu phát triển sản phẩm du lịch đêm và du lịch gắn với thương mại, mua sắm nhằm tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của khách.

Đây là vấn đề cần được các địa phương quan tâm đúng mức. Số lượng khách tăng nhanh sẽ tạo ra nguồn thu lớn hơn, nhưng hiệu quả kinh tế của du lịch còn phụ thuộc vào mức chi tiêu bình quân, thời gian lưu trú và tỉ lệ khách quay trở lại.

Nếu du khách đến Việt Nam với thời gian ngắn, sử dụng ít dịch vụ và phần lớn chi tiêu tập trung vào một số hoạt động cơ bản, khả năng lan tỏa kinh tế sẽ chưa tương xứng với tiềm năng của điểm đến.

Du lịch đêm có thể mở rộng không gian tiêu dùng của du khách, tạo thêm nguồn thu cho các ngành ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, mua sắm, giải trí và vận tải.

Những sản phẩm văn hóa bản địa, chương trình nghệ thuật, không gian ẩm thực, phố đi bộ, chợ đêm và các hoạt động giải trí có bản sắc sẽ giúp điểm đến trở nên sống động hơn sau thời gian tham quan ban ngày.

Tuy nhiên, muốn phát triển kinh tế đêm cần có quy hoạch không gian, cơ chế quản lý phù hợp, phương án bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông và chất lượng dịch vụ. Một sản phẩm du lịch đêm có sức cạnh tranh phải tạo được trải nghiệm đặc trưng, có khả năng vận hành ổn định và đem lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.

Du lịch mua sắm cũng cần được phát triển theo hướng nâng cao chất lượng hàng hóa, đa dạng sản phẩm, thuận tiện thanh toán và hoàn thuế, gia tăng sự hiện diện của hàng hóa mang bản sắc Việt Nam.

Khi hoạt động mua sắm được kết nối với văn hóa, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm sáng tạo, giá trị kinh tế mà du lịch mang lại sẽ được mở rộng.

Song song với phát triển sản phẩm, Bộ VHTTDL yêu cầu tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh tại các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú. Đây là điều kiện căn bản để giữ vững niềm tin của thị trường.

Một sự cố về an toàn, tình trạng chèo kéo, nâng giá, chất lượng dịch vụ thiếu đồng đều hoặc thông tin thiếu minh bạch đều có thể ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến.

Trong thời đại truyền thông số, trải nghiệm của từng du khách có thể nhanh chóng trở thành thông tin được chia sẻ rộng rãi trên thị trường quốc tế.

05

Tăng trưởng phải được đo bằng dữ liệu chính xác và năng lực quản trị

Bộ VHTTDL đồng thời yêu cầu các cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo thống kê, tăng cường kết nối và cập nhật dữ liệu lên hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành Du lịch, bảo đảm số liệu khách quốc tế được thu thập đầy đủ, chính xác.

Yêu cầu này có ý nghĩa sâu xa đối với quản trị ngành. Dữ liệu khách du lịch là cơ sở để đánh giá đúng quy mô thị trường, xác định mức độ hoàn thành chỉ tiêu, phân tích cơ cấu khách và dự báo nhu cầu.

Khi số liệu thiếu chính xác hoặc cập nhật chậm, việc xây dựng chính sách, phân bổ nguồn lực và đánh giá hiệu quả xúc tiến sẽ thiếu căn cứ.

Đặc biệt, chỉ tiêu khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ cần được theo dõi chặt chẽ, bảo đảm phản ánh đúng kết quả thực hiện của từng địa phương. Đây cũng là cơ sở để nâng cao tính minh bạch, thống nhất trong hệ thống thống kê du lịch, hỗ trợ công tác điều hành ở cả cấp Trung ương và địa phương.

Theo Kịch bản phát triển ngành Du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, giai đoạn 2027 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 80 - 90 tỉ USD và đóng góp trực tiếp từ 10 - 12% GDP vào năm 2030.

Định hướng này đặt trọng tâm vào phân khúc khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng.

Nhìn trong tầm nhìn đó, việc hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 có ý nghĩa vượt ra ngoài kết quả của một năm. Đây là cơ sở để kiểm chứng năng lực tổ chức thị trường, chất lượng điều hành, khả năng phối hợp giữa các địa phương và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trước yêu cầu phát triển ở quy mô lớn hơn.

Hai tháng cuối năm vì vậy cần được xem là giai đoạn tập trung cao độ, với những nhiệm vụ cụ thể, tiến độ rõ ràng và trách nhiệm gắn với từng địa phương.

Bộ VHTTDL đề nghị các địa phương báo cáo kết quả rà soát, giải pháp triển khai và dự kiến kết quả thực hiện chỉ tiêu cả năm 2026 về Bộ (qua Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) trước ngày 20.11 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Tài chính theo quy định.

Du lịch Việt Nam đang có cơ hội lớn để củng cố vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế. Nhưng sức cạnh tranh của một điểm đến không được quyết định bằng những con số tăng trưởng trong thời gian ngắn.

Năng lực thu hút thị trường, chất lượng trải nghiệm, khả năng giữ chân du khách, mức chi tiêu và sự hài lòng của khách hàng mới tạo nên nền tảng phát triển bền vững.

Hoàn thành mục tiêu 25 - 27 triệu lượt khách quốc tế năm 2026 sẽ là kết quả có ý nghĩa quan trọng. Xa hơn, yêu cầu đặt ra với từng địa phương là phải biến áp lực tăng trưởng thành động lực đổi mới phương thức quản lý, nâng cấp sản phẩm và gia tăng giá trị kinh tế du lịch.

Đó cũng là nền tảng để du lịch Việt Nam tiến tới những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn 2027 - 2030.