Hai thách thức lớn cản tiến độ dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Nhiều mỏ đặc thù chưa được phân khai, mặt bằng còn vướng hạ tầng kỹ thuật

Cập nhật tình hình thực hiện dự án mở rộng tuyến đường bộ cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Công ty TNHH BOT Sài Gòn - Mỹ Thuận (Doanh nghiệp dự án - DNDA) cho biết, hiện tại, trên toàn công trường, các nhà thầu đã huy động 69 mũi thi công với khoảng 450 máy móc và 1.400 nhân sự.

Sản lượng thi công tính đến hết tháng 9/2026 đạt gần 9% giá trị hợp đồng, vượt 0,5% kế hoạch.

Thi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (Ảnh: Viết Dũng).

Ghi nhận kết quả tích cực về giá trị thực hiện, song, DNDA cho biết, dự án vẫn đang gặp vướng mắc trong công tác GPMB và nguồn vật liệu thi công.

Cụ thể, việc xác định di dời các công trình kỹ thuật còn chậm, nhiều vị trí chưa thể triển khai thi công đồng bộ. Từ khi dự án triển khai đến nay, mặt bằng ưu tiên chưa được bàn giao, ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai hạng mục xử lý nền đất yếu, thi công cầu, đường và tiến độ giải ngân.

Về nguồn vật liệu, tính toán cho thấy, nhu cầu cát và đá của dự án trong thời gian tới rất lớn (hơn 4 triệu m3 cát; gần 3,6 triệu m3 đá). Tuy nhiên, đến nay mới có 1 mỏ cát thuộc xã Mỹ An Hưng (trữ lượng gần 1,5 triệu m3) dự kiến được UBND tỉnh Đồng Tháp bố trí cho dự án.

Đối với các mỏ vật liệu cát theo cơ chế đặc thù (gồm mỏ cát thuộc phường Cao Lãnh; mỏ cát thuộc xã Thường Phước; mỏ cát Sông Tiền 8 thuộc xã Giao Long, Phú Thuận, tỉnh Tây Ninh) vẫn chưa được phân khai hoặc cấp phép khai thác. Trong khi đó, nguồn vật liệu thương mại trong khu vực hạn chế và đang được địa phương ưu tiên cho các dự án trọng điểm trên địa bàn.

"Nếu việc phân khai các mỏ vật liệu tiếp tục chậm, dự án có nguy cơ thiếu nguồn cung trong giai đoạn thi công cao điểm, ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng", doanh nghiệp dự án nhìn nhận.

Tạo điều kiện tiếp cận, khai thác, bảo đảm tính liên tục của nguồn cung vật liệu

Bảo đảm tiến độ dự án, DNDA đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố: TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp tổ chức làm việc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành bàn giao các khu vực ưu tiên (phạm vi từ Km 9+325 - Km 28+700) phục vụ thi công tuyến chính trong tháng 10/2026.

DNDA cũng đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố: TP.HCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đồng Nai chi đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, phân khai, gia hạn, cấp phép khai thác và thực hiện các thủ tục có liên quan đối với mỏ cát, mỏ đá theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản cùng các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết của Chính phủ.

"UBND các địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư, DNDA và các nhà thầu tiếp cận, khai thác, cung cấp, vận chuyển nguồn vật liệu theo đúng quy định, bảo đảm đủ khối lượng, tiến độ và tính liên tục của nguồn cung trong giai đoạn thi công cao điểm, hạn chế tối đá nguy cơ thiếu hụt, gián đoạn nguồn vật liệu, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án", doanh nghiệp dự án đề nghị.

Dự án đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài hơn 96km, qua 3 tỉnh/thành phố: TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Trong đó, đoạn TP.HCM - Trung Lương có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh theo quy hoạch 10 - 12 làn xe, được phân kỳ đầu tư quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 sẽ đầu tư hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe theo quy hoạch được duyệt, vận tốc thiết kế 100km/h. Dự án cũng bao gồm đầu tư đồng bộ hệ thống quản lý giao thông thông minh. Tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động 100% vốn.