Hai tên tuổi giải trí của Úc đang cùng Sun Group chuẩn bị gì cho Symphony of the Sea mùa 3?

Sàn trình diễn trên biển của những ngôi sao

Ngồi trong phòng kỹ thuật của show Symphony of the Sea sẽ được diễn ra tại Phú Quốc, bà Dominique Ellison – Giám đốc H2O Events, đơn vị có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biểu diễn trên mặt nước – đang dồn toàn bộ sự chú ý vào màn hình điều khiển, liên tục trao đổi với đội ngũ nghệ sĩ Flyboard và Jetski qua bộ đàm. Ngay khi đêm diễn khép lại trong tiếng hò reo của khán giả, bà lại bước vào cuộc họp cùng ê-kíp để chuẩn bị cho Symphony of the Sea mùa 3, dự kiến ra mắt vào tháng 11/2026.

Bà Dominique Ellison chỉ đạo đội Flyboard và Jetski tại phòng kỹ thuật của show Symphony of the Sea.

“Đến nay, H2O Events đã có khoảng 1.824 suất diễn tại Việt Nam. Tuy nhiên, dù diễn bao nhiêu show, đêm nào chúng tôi cũng dùng hết 110% sức lực. Tinh thần ấy sẽ tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ hơn tại Symphony of the Sea mùa 3 – nơi chúng tôi tự tin biến mặt biển thành sân khấu tuyệt vời nhất mà các nghệ sĩ H2O Events từng trình diễn”- bà Dominique Ellison nói.

Theo Giám đốc H2O Events, phiên bản mới sẽ mở rộng đội hình biểu diễn, lên tới 30 nghệ sĩ trực tiếp tham gia mỗi đêm, tăng mạnh so với mùa trước. Đặc biệt, đội hình Jetski sẽ được nâng lên 14 chiếc - nhiều gấp đôi mùa 2 - trong khi số lượng Flyboard được tăng lên 8 chiếc.

Đặc biệt, Symphony of the Sea mùa 3 sẽ là nơi hội tụ của những vận động viên từng giành thành tích tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Góp mặt trong đội hình Flyboard là Andrei Smirnov – Quán quân Cúp Hydro Flight quốc gia Nga 2020 kiêm Á quân Hydro Flight World Cup 2019 tại Thổ Nhĩ Kỳ, từng thực hiện 42 cú lộn ngược liên tiếp chỉ trong một phút. Ở bộ môn Jetski, tay lái người Nga German Khomiakov sở hữu danh hiệu Á quân giải đua mô tô nước toàn Nga và hạng 3 Cúp Aquabike Nga 2021.

14 chiếc Jetski đã được tập hợp tại Sunset Town để chuẩn bị cho mùa mới của Symphony of the Sea.

Khi nói về nguồn cảm hứng giúp các nghệ sĩ cống hiến trong từng đêm diễn, bà Dominique đặc biệt nhấn mạnh sự hưởng ứng từ khán giả. “Các nghệ sĩ chia sẻ rằng họ tìm thấy nguồn cảm hứng từ nhiều yếu tố, nhưng lớn nhất vẫn là khán giả. Đám đông càng lớn thì họ càng nhận được nguồn năng lượng cuộn trào”- bà Dominique Ellison chia sẻ.

Theo lãnh đạo của H2O Events, ánh đèn flash cùng những tràng vỗ tay, tiếng hò reo từ Sun Bavaria GastroPub và khu vực khán giả ven biển tiếp thêm động lực cho các nghệ sĩ. Sự tương tác ấy cũng là điều ê-kíp chờ đợi khi đưa những tiết mục của phiên bản mới đến với người xem.

“Thắp sáng” 400m bờ biển bằng ma trận laser

Song hành cùng những màn trình diễn mạo hiểm trên mặt nước là phần trình diễn ánh sáng do LaserVision thực hiện – đơn vị đứng sau những chương trình giải trí đa phương tiện như Wonder Full tại Marina Bay Sands (Singapore) và Imagine tại Dubai Festival City.

Symphony of the Sea mùa 3 sẽ có một màn trình diễn ánh sáng đặc biệt tại phần kết của show.

Khi hé lộ những khoảnh khắc đáng chờ đợi của mùa 3, ông Shannon Brooks - CEO LaserVision, nhắc đến cách chương trình dẫn dắt cảm xúc qua những phân cảnh tương phản.

“Sẽ có rất nhiều khoảnh khắc trong mùa 3 khiến khán giả phải thực sự trầm trồ. Đắt giá nhất chính là sự chuyển giao đầy tinh tế từ các phân cảnh cao trào, mãnh liệt sang một không gian bất ngờ sâu lắng và lãng mạn. Việc tạo ra sự tương phản này thông qua âm nhạc, ánh sáng, laser và nghệ thuật biểu diễn chính là ‘ma thuật’ mang lại sức hút mãnh liệt cho trải nghiệm của du khách”- ông Shannon Brooks chia sẻ.

Để tạo nên những chuyển biến cảm xúc ấy, LaserVision cùng đội ngũ sáng tạo đã thiết kế mới hệ thống ánh sáng và laser cho mùa thứ 3, với mục tiêu đưa không gian trình diễn trải dọc 400m đường bờ biển. Từ những phân cảnh sôi động đến khoảng lắng lãng mạn, ánh sáng được phối hợp với âm nhạc và chuyển động của nghệ sĩ để dẫn dắt người xem qua từng phần của chương trình.

“Với Symphony of the Sea mùa 3, chúng tôi kỳ vọng sẽ thiết lập một chuẩn mực mới trong ngành giải trí đa phương tiện. Show sẽ có một màn kết đặc biệt, đủ sức để lại ấn tượng lớn trong lòng người xem. Chúng tôi xin giữ lại bất ngờ này đến phút chót”, ông Brooks hé lộ.

Show Symphony of the Sea mùa 3 sẽ có thêm nhiều đại cảnh hoành tráng.

Màn kết vẫn được giữ kín, nhưng điều CEO LaserVision mong khán giả mang theo sau đêm diễn lại được ông chia sẻ khá rõ. Với ông, thành công được đo bằng cảm xúc của người xem: những nụ cười, tiếng hò reo và ánh mắt ngỡ ngàng. Đó cũng là phần thưởng dành cho đội ngũ hậu trường sau quá trình sáng tạo và chuẩn bị cho chương trình.

“Chúng tôi muốn du khách đắm chìm hoàn toàn vào trải nghiệm, tạm quên đi mọi bộn bề cuộc sống trong hơn 20 phút để tận hưởng ‘phép màu’ đang hiện hữu ngay trước mắt. Sau khi rời Thị trấn Hoàng Hôn, du khách sẽ có một kỷ niệm không thể nào quên, một câu chuyện để hào hứng kể lại với người thân và một khao khát được trở lại nơi này thêm nhiều lần nữa”, ông Shannon Brooks chia sẻ.