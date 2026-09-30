Hai tay vợt Việt Nam tạo dấu ấn ở các giải pickleball Open

Văn Phương và Nick Khamphi hiện cùng góp mặt trong đội hình Zorba X Pro, nhóm VĐV hướng đến thi đấu chuyên nghiệp. Ảnh: Dũng Phương.

Ngày 30/9 tại TP.HCM, Nguyễn Văn Phương và Nicholas Khamphilath được công bố đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu Kaitashi. Cả hai sẽ đóng góp kinh nghiệm thi đấu thực tế trong các hoạt động liên quan đến sản phẩm và cộng đồng pickleball.

Xét về chuyên môn, Văn Phương là gương mặt có thành tích khá đều trong hai mùa gần đây. Năm 2025, anh vô địch đôi nam Open tại Nam Á Bank Cup Lâm Đồng Open, đăng quang đôi nam nữ Open ở VTV A.O Smith Pickleball Open và giành ngôi á quân L'Avenir Open. Sang năm 2026, Văn Phương tiếp tục có HCĐ đôi nam nữ Open tại OB Master.

Nick Khamphi nổi bật hơn trong năm 2026 với chuỗi kết quả ở nội dung đôi. Anh vô địch Pickleball Allstars mùa 2, An Thái Open và VTV Cần Thơ, đồng thời về nhì tại Michelob Ultra Asia Open, Ninh Bình Open và Đà Nẵng Open.

Những kết quả này cho thấy cả hai đã duy trì được mật độ thi đấu tương đối cao, thay vì chỉ xuất hiện ở một vài giải đơn lẻ. Với pickleball, nơi sự phối hợp ở nội dung đôi đóng vai trò lớn, việc liên tục thi đấu trước nhiều nhóm đối thủ khác nhau giúp VĐV tích lũy kinh nghiệm về cách xử lý bóng nhanh, lựa chọn vị trí và điều chỉnh chiến thuật theo từng cặp đấu.

Văn Phương và Nick hiện thuộc đội hình Zorba X Pro. CLB được thành lập vào dịp Tết 2025, ban đầu hướng tới xây dựng cộng đồng pickleball, trước khi chính thức công bố đội Pro vào tháng 1/2026.

Hiện Zorba X có hơn 20 thành viên, trong đó 7 VĐV thuộc nhóm chuyên nghiệp. Đội đã tham dự nhiều giải Open trong nước và quốc tế, đồng thời dự kiến tiếp tục bổ sung lực lượng.

Việc hình thành nhóm Pro giúp CLB có định hướng thi đấu rõ ràng hơn, thay vì chỉ duy trì hoạt động cộng đồng. Thành tích của Văn Phương và Nick vì thế cũng trở thành thước đo ban đầu cho mức độ cạnh tranh của đội ở các sân chơi Open.

Ở giai đoạn tiếp theo, giá trị chuyên môn của hai VĐV vẫn sẽ được đo bằng khả năng duy trì phong độ qua nhiều giải khác nhau. Ba chức vô địch đôi của Nick trong năm 2026 và chuỗi thành tích của Văn Phương từ mùa trước cho thấy cả hai đã có nền tảng, nhưng việc cạnh tranh thường xuyên ở những giải có chất lượng cao hơn mới là bước kiểm chứng tiếp theo.