Hai tay vợt trẻ quê Hà Tĩnh giành Huy chương Vàng pickleball thế giới

Đặc biệt, Trần Đức Lâm có màn trình diễn ấn tượng khi giành trọn 3 Huy chương Vàng ở các nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ U14.

Trần Đức Lâm xuất sắc giành “cú ăn ba” Huy chương Vàng tại Giải vô địch Pickleball trẻ thế giới 2026. (Ảnh: NVCC)

Trong các trận đấu diễn ra đêm 8, rạng sáng 9/11 (theo giờ Việt Nam), ở nội dung đơn nam U14, Đức Lâm đánh bại tay vợt chủ nhà Bennett Miller với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, qua đó giành Huy chương Vàng.

Tiếp đó, ở nội dung đôi nam U14, Đức Lâm sát cánh cùng Nguyễn Gia Hưng thi đấu xuất sắc để bước lên bục cao nhất. Đây là bộ đôi từng nhiều lần đồng hành tại các giải đấu trong nước và quốc tế, trong đó có thành tích giành Huy chương Vàng nội dung đôi nam U15 tại Giải trẻ quốc gia năm 2025.

Ở nội dung đôi nam nữ U14, Đức Lâm tiếp tục cùng Đan Linh Hương đánh bại cặp vận động viên chủ nhà Mỹ trong trận chung kết, hoàn tất “cú ăn ba” Huy chương Vàng tại giải.

Bộ đôi tay vợt trẻ quê Hà Tĩnh Nguyễn Gia Hưng (trái) và Trần Đức Lâm. (Ảnh: NVCC)

Về phía Nguyễn Gia Hưng, ngoài tấm Huy chương Vàng đôi nam U14 cùng Đức Lâm, em còn tranh tài ở hai nội dung đơn nam và đôi nam nữ. Tuy nhiên, ở nội dung đơn nam, tay vợt trẻ chưa thể tiến sâu, còn tại nội dung đôi nam nữ, em dừng bước ở vòng tứ kết.

Giải vô địch Pickleball trẻ thế giới 2026 (Junior Pickleball World Championships) diễn ra từ ngày 5/11 tại Dallas, bang Texas (Mỹ), quy tụ các vận động viên thuộc 4 nhóm tuổi U12, U14, U16 và U18.

Đức Lâm và Gia Hưng tại Giải vô địch Pickleball trẻ thế giới 2026. (Ảnh: NVCC)

Trần Đức Lâm là học sinh lớp 9B, Trường Phổ thông thực hành Sư phạm, Trường Đại học Vinh. Em đang thi đấu trong màu áo CLB Pickleball Công an nhân dân. Người đầu tiên đưa Đức Lâm đến với pickleball là bố em – thầy Trần Đức Thành, quê xã Tiên Điền, giảng viên Khoa Giáo dục thể chất, HLV trưởng đội bóng chuyền Trường Đại học Vinh.

Nguyễn Gia Hưng là học sinh lớp 9B, Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Tiên Điền). Sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao, Gia Hưng sớm được tiếp xúc với các môn vận động như bóng chuyền, cầu lông, đá cầu, tennis... và được bố định hướng làm quen với pickleball.

Trước khi góp mặt tại giải đấu ở Mỹ, Đức Lâm từng giành chức vô địch đơn nam U17 tại một giải đấu tổ chức ở Philippines vào tháng 10/2026. Cũng tại giải này, em cùng Nguyễn Gia Hưng giành Huy chương Đồng nội dung đôi nam chuyên nghiệp.