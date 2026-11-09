Hai tay vợt trẻ Hà Tĩnh giành HCV Pickleball thế giới

Trong các trận chung kết diễn ra đêm 8, rạng sáng 9.11 (giờ Việt Nam), Trần Đức Lâm thi đấu nổi bật khi đánh bại tay vợt chủ nhà Bennett Miller với tỉ số 2-0 ở nội dung đơn nam U14, giành HCV.

Hai tay vợt Trần Đức Lâm (đeo kính) và Nguyễn Gia Hưng. Ảnh NVCC

Tiếp đó, Đức Lâm cùng Nguyễn Gia Hưng xuất sắc vượt qua các đối thủ để đăng quang nội dung đôi nam U14.

Ở nội dung đôi nam nữ, Đức Lâm tiếp tục phối hợp cùng Đan Linh Hương giành HCB sau khi thua cặp vận động viên chủ nhà Mỹ trong trận chung kết, không phải HCV, qua đó khép lại giải đấu với 2 HCV và 1 HCB.

Với Nguyễn Gia Hưng, ngoài tấm HCV đôi nam U14 cùng Đức Lâm, tay vợt trẻ còn tranh tài ở nội dung đơn nam và đôi nam nữ nhưng không thể tiến sâu.

Giải vô địch Pickleball trẻ thế giới 2026 (Junior Pickleball World Championships) diễn ra từ ngày 5-8.11 tại Dallas, bang Texas (Mỹ), quy tụ các vận động viên thuộc 4 nhóm tuổi U12, U14, U16 và U18.

Trần Đức Lâm (SN 2012, quê xã Tiên Điền) hiện là học sinh lớp 9B, Trường Phổ thông thực hành Sư phạm, Trường Đại học Vinh, thi đấu trong màu áo CLB Pickleball Công an nhân dân. Em được bố là thầy Trần Đức Thành, giảng viên Khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Vinh, hướng dẫn làm quen với bộ môn này.

Hai tay vợt trẻ chụp ảnh tại giải đấu. Ảnh NVCC

Nguyễn Gia Hưng (SN 2012, quê xã Nghi Xuân) hiện là học sinh lớp 9B, Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Tiên Điền). Sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao, Gia Hưng sớm tiếp xúc với nhiều môn vận động và được bố định hướng theo đuổi bộ môn pickleball.

Trước khi giành thành tích tại giải thế giới, Đức Lâm từng vô địch đơn nam U17 tại một giải đấu ở Philippines vào tháng 10.2026. Tại giải này, em cùng Nguyễn Gia Hưng cũng giành HCĐ đôi nam chuyên nghiệp.