Hai tay vợt gốc Việt thăng tiến trên bảng xếp hạng ATP

Theo bảng xếp hạng ATP được công bố trong tuần, Brandon Nakashima đứng thứ 17 thế giới với 2.375 điểm, trong khi Learner Tien xếp ngay sau ở vị trí thứ 18 với 2.345 điểm. Cả hai đều từng góp mặt trong top 20, song việc cùng duy trì vị trí trong nhóm tay vợt hàng đầu cho thấy sự ổn định và tiến bộ trên đấu trường quốc tế.

Sinh ngày 2/12/2005 tại Irvine, California (Mỹ), Learner Tien là con của cha mẹ người Việt Nam định cư tại Mỹ. Anh bắt đầu tiếp xúc với quần vợt từ nhỏ, từng hai năm liên tiếp vô địch quốc gia Mỹ ở lứa tuổi 18 vào các năm 2022 và 2023, trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp năm 2023.

Learner Tien (trái) và Brandon Nakashima là những tay vợt gốc Việt nổi bật. Ảnh: LAVER

Sau thời gian gián đoạn vì chấn thương xương sườn năm 2024, Tien trở lại mạnh mẽ với chuỗi 28 trận thắng liên tiếp tại các giải thuộc hệ thống ITF và Challenger. Tại Australia mở rộng 2025, tay vợt trẻ gây tiếng vang khi vượt qua vòng loại, đánh bại Daniil Medvedev trong trận đấu kéo dài gần 5 giờ và tiến vào vòng 4.

Năm 2025, Tien giành danh hiệu ATP Tour đầu tiên tại Metz (Pháp), sau đó đăng quang Next Gen ATP Finals. Sang năm 2026, anh tiếp tục khẳng định năng lực khi vào tứ kết Australia mở rộng và vô địch giải ATP Tour tại Geneva, qua đó tích lũy thêm điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Brandon Nakashima sinh ngày 3/8/2001 tại San Diego (Mỹ), có mẹ là người gốc Việt và cha là người Mỹ gốc Nhật. Sau thời gian theo học tại Đại học Virginia, anh chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp và nhanh chóng tạo dấu ấn.

Năm 2022, Nakashima giành danh hiệu ATP Tour đầu tiên tại San Diego, lọt vào vòng 4 Wimbledon và vô địch Next Gen ATP Finals. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối trái năm 2023 khiến anh phải nghỉ thi đấu gần hai tháng, ảnh hưởng đáng kể đến thứ hạng.

Sau giai đoạn thi đấu tại các giải Challenger để tìm lại phong độ, Nakashima dần trở lại nhóm tay vợt hàng đầu. Mùa hè năm 2026, anh vào chung kết giải Masters 1000 tại Montreal, trước khi tiếp tục tiến sâu ở Cincinnati. Những kết quả này góp phần đưa tay vợt người Mỹ lên vị trí thứ 17 thế giới.