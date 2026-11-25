Công việc thứ hai có thể mở ra cơ hội nghề nghiệp, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ kiệt sức nếu lựa chọn sai.

Quyết định làm thêm thường xuất phát từ áp lực chi tiêu, biến động kinh tế và sự phổ biến của các mô hình làm việc linh hoạt. Tuy nhiên, nhận thêm việc không phải lúc nào cũng là bước đệm thuận lợi để phát triển sự nghiệp.

Theo báo cáo Lương và thị trường lao động của Navigos Group, 41,09% người lao động tại Việt Nam tham gia khảo sát cho biết đang có công việc phụ, trong khi 35,57% nhóm chỉ làm một việc hiện có nhu cầu tìm việc làm thêm.

Bàn về xu hướng này, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Như Ý, giảng viên ngành Quản trị nhân sự, Đại học RMIT Việt Nam cho rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở việc một người đảm nhận bao nhiêu công việc cùng lúc, mà nằm ở động lực nhận việc và giá trị họ thu được từ đó.

"Công việc thứ hai giống như con dao hai lưỡi. Lựa chọn của bạn sẽ quyết định liệu nó giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp hay đẩy bạn đến tình trạng kiệt sức", Tiến sĩ Như Ý nhận định.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Như Ý, giảng viên ngành Quản trị nhân sự, Đại học RMIT Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không phải việc làm thêm nào cũng như nhau

Các nền tảng số giúp việc tìm kiếm cơ hội làm thêm trở nên dễ dàng hơn, từ dự án tự do (freelance), kinh doanh trực tuyến đến các vị trí bán thời gian. Song song đó, làn sóng sa thải, tái cơ cấu doanh nghiệp và tác động ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng làm gia tăng sự bấp bênh trong công việc, trong khi mức lương ở nhiều ngành nghề chưa theo kịp chi phí sinh hoạt.

Với đa số người lao động, làm thêm là giải pháp tài chính cấp thiết. Ngược lại, một bộ phận khác tìm kiếm công việc bổ sung để theo đuổi đam mê cá nhân, trau dồi kỹ năng mới hoặc mở rộng mạng lưới quan hệ. Những động lực khác nhau này sẽ dẫn đến những trải nghiệm rất khác biệt.

Người làm thêm chủ yếu vì áp lực tài chính dễ rơi vào tình trạng kéo dài thời gian làm việc, thiếu ngủ và không có thời gian phục hồi. Về lâu dài, sự mệt mỏi này sẽ bào mòn khả năng tập trung, làm giảm hiệu suất và mức độ gắn kết với công việc chính.

Ở chiều ngược lại, một công việc phụ phù hợp với sở thích hoặc định hướng nghề nghiệp có thể mang lại những trải nghiệm khó tìm thấy ở môi trường toàn thời gian truyền thống.

Công việc này giúp người lao động rèn luyện kỹ năng chuyên môn, kỹ năng số và tư duy quản lý trong nhiều môi trường khác nhau; thử sức ở lĩnh vực mới mà vẫn duy trì nguồn thu nhập ổn định; mở rộng mạng lưới quan hệ hoặc thử nghiệm ý tưởng kinh doanh trước khi đầu tư nghiêm túc. Những giá trị này vượt xa lợi ích tài chính đơn thuần.

Xác định thời điểm phù hợp để làm thêm

Người trẻ đang phải xoay xở giữa việc học, xây dựng sự nghiệp giai đoạn đầu và chi phí sinh hoạt leo thang cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nhận thêm việc.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Như Ý khuyên người lao động nên tự đặt ra bốn câu hỏi trước khi quyết định: Vì sao mình muốn làm công việc này? Công việc mang lại năng lượng hay chỉ khiến mình kiệt sức? Nó có giúp tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết cho tương lai không? Và mình còn đủ thời gian để học tập, nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe không?

Công việc thứ hai đặc biệt hữu ích khi giúp lấp đầy những khoảng trống trong năng lực hiện tại, chẳng hạn như xây dựng hồ sơ chuyên môn (portfolio), làm quen với các công cụ số hoặc tiếp cận ngành nghề mục tiêu.

Tuy nhiên, lịch trình dày đặc và cứng nhắc dễ khiến người trẻ đánh mất thời gian tái tạo năng lượng. Do đó, bắt đầu với vài giờ làm việc linh hoạt mỗi tuần là cách an toàn để đánh giá khả năng duy trì lâu dài trước khi cam kết sâu hơn.

Trách nhiệm chung của doanh nghiệp và trường đại học

Để người lao động làm nhiều việc một cách lành mạnh và có trách nhiệm, cả doanh nghiệp lẫn các cơ sở giáo dục đều cần thay đổi cách tiếp cận trong việc định hướng phát triển nghề nghiệp.

Dù phần lớn doanh nghiệp vẫn e ngại nhân viên làm việc ngoài sẽ làm giảm năng suất hoặc ảnh hưởng đến lợi ích công ty, thay vì áp đặt các quy định cấm đoán chung chung, họ có thể xây dựng chính sách minh bạch nhằm kiểm soát những rủi ro cụ thể như xung đột lợi ích, bảo mật thông tin hay sự chồng chéo về trách nhiệm công việc.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Như Ý, công việc thứ hai hoàn toàn có thể bổ trợ thay vì làm suy giảm mức độ gắn kết của nhân sự với công việc chính. Điều này mở ra hướng tiếp cận mới để doanh nghiệp tận dụng công việc bên ngoài như một kênh phát triển năng lực cho nhân viên, miễn là kỳ vọng và trách nhiệm giữa hai bên được phân định rõ ràng.

Về phía các trường đại học, nhà trường có thể hỗ trợ sinh viên đưa ra lựa chọn sáng suốt thông qua hoạt động tư vấn hướng nghiệp, đánh giá thế mạnh cá nhân và các chương trình cố vấn (mentoring).

Các kỳ thực tập, dự án hợp tác với doanh nghiệp hoặc công việc bán thời gian phù hợp sẽ giúp sinh viên rèn kỹ năng thực tiễn, làm đẹp hồ sơ năng lực và khám phá hướng đi tiềm năng trước khi chính thức gia nhập thị trường lao động.

Trong bối cảnh việc làm linh hoạt, kinh tế nền tảng và AI tiếp tục làm thay đổi thị trường lao động, đảm nhận nhiều công việc có thể trở thành lựa chọn phổ biến.

Tuy nhiên, giá trị của công việc thứ hai không chỉ nằm ở khoản thu nhập bổ sung mà còn ở khả năng giúp người lao động tích lũy kỹ năng, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và xây dựng tương lai bền vững mà không phải đánh đổi sức khỏe, chất lượng cuộc sống.