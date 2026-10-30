Hai tàu va chạm trên biển, 1 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào 10h42 ngày 30/10 tại khu vực cách đảo Long Châu (Hải Phòng) khoảng 2 hải lý về phía Đông.

Theo đó, tàu AROSA (quốc tịch Liberia) chở 18 thuyền viên nước ngoài, đi từ Singapore đến cảng Hòn Gai (Quảng Ninh), để dỡ hàng. Khi đến khu vực trên, tàu AROSA va chạm với tàu cá mang biển kiểm soát HP 90880. Thời điểm bị nạn, trên tàu cá có 6 thuyền viên.

BĐBP Quảng Ninh đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu. Ảnh: Đ.X

Vụ va chạm khiến tàu cá bị chìm, ông V.V.H (SN 1972) tử vong, 5 người khác bị thương.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai và Hải đội Biên phòng 2 (BĐBP TP Quảng Ninh) đã triển khai phương tiện, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Hoa tiêu Quảng Ninh và Cảng Hòn Gai tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân vào bờ, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.