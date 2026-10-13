Hai tàu thương mại bị UAV tập kích ngoài khơi Bulgaria

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev trong phát biểu tại cuộc họp bất thường với Hội đồng An ninh quốc gia, cho biết một trong hai tàu bị tấn công vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương), tại vị trí cách thị trấn Byala khoảng 18 hải lý về phía Đông.

Thủ tướng Radev xác nhận lực lượng chức năng Bulgaria đã giải cứu toàn bộ 15 thuyền viên trên tàu, gồm 7 công dân Ukraine và 8 công dân Azerbaijan.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Radev tiết lộ con tàu này mang tên "Chelsea 3" treo cờ Malta, đăng ký tại Odesa (Ukraine) và thuộc sở hữu của Ukraine. Các thuyền viên cho biết tàu đã bị 3 thiết bị bay không người lái tấn công.

Ông Radev bổ sung rằng các thuyền viên đã được đưa an toàn đến cảng Varna, nơi 5 người trong số họ được điều trị y tế.

Cơ quan Thông tin Chính phủ Bulgaria xác nhận giới chức địa phương cũng nhận được tin báo về một tàu biển khác bị tấn công ở vị trí cách làng Krapets khoảng 17 hải lý về phía Đông. Con tàu này đã bị chìm và một thuyền viên được giải cứu.

Đây là vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái thứ hai nhắm vào các tàu thương mại gần Bulgaria chỉ trong vòng một tuần. Trước đó, vào ngày 6/10, thiết bị bay không người lái chưa xác định đã đánh chìm một tàu thương mại và gây hỏa hoạn cho một tàu khác tại vị trí cách thị trấn Byala khoảng 70 hải lý về phía Đông, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria.

"Việc tiếp tục xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại ở ngay sát lãnh hải Bulgaria là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Thủ tướng Radev lưu ý.

Ông Radev khẳng định các đại diện thường trực của Bulgaria tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đã được thông báo về vụ việc. Nhà lãnh đạo Bulgaria đồng thời chia sẻ rằng ông dự kiến sẽ có cuộc trao đổi với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.