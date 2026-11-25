Ngày 24/11, Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran thông báo bổ sung 26 tàu kéo vào Danh sách Không tuân thủ (NCL) với cáo buộc rằng những tàu kéo này cung cấp dịch vụ cho các tàu thuyền vi phạm quy định hàng hải do Tehran đặt ra tại Eo biển Hormuz.

“Do cung cấp dịch vụ cho các tàu không tuân thủ quy định tại hành lang hàng hải bất hợp pháp ở Eo biển Hormuz, 26 tàu kéo mới đây đã bị đưa vào NCL, dựa trên thông tin tình báo do công dân các quốc gia láng giềng phía nam Iran cung cấp và dữ liệu thực địa của PGSA,” cơ quan này thông báo trên mạng xã hội X.

Trong số 26 tàu kéo bị đưa vào danh sách trên có hai tàu mang cờ Singapore là BRITOIL 21 và BRITOIL 72, thuộc Britoil Offshore Services, công ty cung cấp dịch vụ hàng hải ngoài khơi có trụ sở tại Singapore.

Theo thông tin trên trang chủ Britoil Offshore Services, tàu BRITOIL 21 được đóng năm 2008, có chiều dài 43 m, chiều rộng 12,6 m và sức kéo 52 tấn. Trong khi đó, tàu BRITOIL 72 được đóng năm 2012, có chiều dài 47 m, chiều rộng 13,6 m và sức kéo 100 tấn.

PGSA chưa công bố thông tin chi tiết về các hoạt động khiến hai tàu BRITOIL 21 và BRITOIL 72 bị đưa vào danh sách.

Tính đến chiều 25/11, Bộ Ngoại giao Singapore và Cơ quan Hàng hải và Cảng biển Singapore (MPA) đều chưa đưa ra phản hồi nào về thông báo trên của PGSA.

Theo PGSA, những tàu nằm trong NCL sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý khi đi qua Eo biển Hormuz trong những lần tiếp theo, bao gồm phạt tiền, bắt giữ hoặc tịch thu tàu.

Bloomberg cho biết các đơn vị vận hành tàu kéo đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động hàng hải tại khu vực, bao gồm hỗ trợ đưa các tàu chở dầu bị hư hại sau các cuộc tấn công tới nơi an toàn.

Vì vậy, những biện pháp hạn chế đối với các tàu kéo có nguy cơ gây thêm khó khăn cho hoạt động hỗ trợ và cứu hộ tàu thương mại trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn.

Tàu thuyền hoạt động tại Eo biển Hormuz. Ảnh: Tasnim

Trước đó, các tàu mang cờ Singapore cũng từng gặp sự cố tại Eo biển Hormuz.

Theo Cơ quan Hàng hải và Cảng vụ Singapore (MPA), hai tàu container đăng ký tại Singapore là GFS PRIDE và GFS GISELLE đã bị các vật thể chưa xác định tấn công khi đi qua Eo biển Hormuz lần lượt vào ngày 13 và 14/10.

Toàn bộ thuyền viên đều an toàn, song MPA đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào tàu thương mại tại Eo biển Hormuz. “Những cuộc tấn công như vậy là không thể biện minh và vi phạm luật pháp quốc tế”, MPA tuyên bố.

Cơ quan này khẳng định mọi hoạt động liên quan đến vận tải biển quốc tế phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), và không được đe dọa sự an toàn của thuyền viên, tàu thuyền.

MPA không nêu rõ bên thực hiện các cuộc tấn công.

Dù vậy, trong thông báo cùng ngày 14/10, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố một tàu chở hàng đã bị hư hại sau khi va phải thủy lôi tại Eo biển Hormuz. Theo phía Iran, tàu này đã di chuyển trên tuyến đường không được phép.

Ngoài hai tàu mang cờ Singapore, Danh sách Không tuân thủ do PGSA công bố hôm 24/11 còn có 5 tàu của Liberia, 4 tàu của nhóm Saint Kitts, Nevis và Anguilla, 3 tàu mang cờ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Panama, Saint Vincent và Grenadines, Antigua và Barbuda, cùng Comoros mỗi bên có 2 tàu trong danh sách. Ấn Độ, Madagascar, Mali và Tuvalu mỗi nước có một tàu.