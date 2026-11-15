Hai tàu khu trục Mỹ lập kỷ lục triển khai dài ngày nhất kể từ Thế chiến II

Tàu khu trục USS Spruance và USS Michael Murphy thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln vừa trở về căn cứ sau những chuyến triển khai kéo dài chưa từng thấy trong nhiều thập niên.

Theo thông tin được công bố, USS Spruance hoạt động liên tục 357 ngày, trong khi USS Michael Murphy có thời gian triển khai 346 ngày. Đây được cho là những chuyến triển khai dài nhất của tàu khu trục Mỹ kể từ Thế chiến II.

Tàu USS Spruance rời căn cứ hải quân San Diego ngày 21/11/2025, ban đầu tham gia một nhiệm vụ thường lệ tại Tây Thái Bình Dương.

USS Michael Murphy gia nhập nhóm tác chiến 10 ngày sau đó tại Hawaii. Tuy nhiên, cuộc chiến với Iran và các hoạt động phong tỏa hàng hải tiếp theo khiến nhiệm vụ của hai tàu kéo dài hơn dự kiến.

Trong Chiến dịch Epic Fury, USS Spruance tham gia các hoạt động tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk.

Đáng chú ý, tàu còn sử dụng pháo hạm Mk 45 cỡ 127 mm bắn vào phòng máy một tàu container treo cờ Iran nhằm ngăn phương tiện này vượt qua vòng phong tỏa.

USS Michael Murphy cũng phóng nhiều loạt tên lửa Tomahawk nhằm vào các mục tiêu trên đất liền ở phía nam Iran.

Sau khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln rời khu vực Trung Đông, hai tàu khu trục tiếp tục được giữ lại để thực thi nhiệm vụ phong tỏa.

Trong khi đó, tàu USS John Finn vẫn đang hoạt động tại khu vực này và có thể phá kỷ lục của USS Spruance. Nếu trở về theo kế hoạch vào tháng 3/2027, con tàu có thể hoàn thành hơn 400 ngày triển khai.

Thời gian hoạt động kéo dài đang tạo áp lực đáng kể lên hạm đội Mỹ. Đô đốc Daryl Caudle, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, cảnh báo các đợt triển khai trong tương lai có thể kéo dài ít nhất 10 tháng.

Ông cũng thừa nhận lực lượng tàu khu trục đang đối mặt tình trạng tồn đọng bảo trì nghiêm trọng, với hàng trăm hạng mục sửa chữa và chi phí lên tới hàng triệu USD.

Không chỉ ảnh hưởng đến tình trạng kỹ thuật của tàu chiến, những chuyến đi biển kéo dài còn tác động trực tiếp đến tinh thần thủy thủ và gia đình họ.

Việc liên tục thay đổi thời điểm trở về khiến nhiều quân nhân khó xác định thời gian kết thúc nhiệm vụ.

Đây là thách thức ngày càng rõ rệt đối với Hải quân Mỹ khi phải duy trì lực lượng thường trực tại nhiều khu vực chiến lược.