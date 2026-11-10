Hai tàu hàng mắc cạn ở vùng biển Chân Mây và Quảng Ngãi

Huế: Tàu hàng mắc cạn khi chuẩn bị cập cảng

Ngày 10/11, theo Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, một tàu hàng khi chuẩn bị cập cảng Chân Mây để lấy hàng gặp gió mạnh, bị trôi dạt và mắc cạn. Hiện các đơn vị liên quan đang triển khai phương án kéo tàu ra khỏi vị trí mắc cạn.

Tàu hàng hơn 23.000 tấn mắc cạn tại vùng biển Chân Mây ở Huế.

Cụ thể, khoảng 20h30, ngày 9/11, tàu VTA NEPTUNE, có quốc tịch Việt Nam đã trôi dạt, mắc cạn tại vùng biển xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế.

Theo đó, tàu VTA NEPTUNE có trọng tải toàn phần 23.620 DWT, tổng dung tích 14.446 GT, chiều dài lớn nhất 150,52m và rộng 26m. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu không chở hàng, trên tàu có 20 thuyền viên, cùng 51,82 tấn dầu DO và 211,81 tấn dầu FO.

Qua đó, bị trôi dạt, mắc cạn cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam.

Theo lực lượng chức năng ở Chân Mây – Lăng Cô, để bảo đảm an toàn hàng hải, an toàn cho thuyền viên và phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế yêu cầu chủ tàu khẩn trương khảo sát tình trạng xung quanh thân tàu, kiểm tra các két ballast nhằm phát hiện nguy cơ hư hỏng thân vỏ.

Đồng thời, chủ tàu phải tính toán lượng dầu DO, FO còn lại, lượng chiếm nước và cân bằng mớn nước mũi, mớn nước lái để phục vụ việc xây dựng phương án cứu hộ.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế yêu cầu nghiên cứu, triển khai phương án đưa tàu thoát cạn và hành trình về vị trí neo đậu an toàn. Quá trình thực hiện phải kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng để phối hợp hỗ trợ.

Quảng Ngãi: Tàu hàng quốc tịch Panama bị sóng đánh mắc cạn ở biển Sa Huỳnh

Ngày 10/11, Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi Đặng Quốc Cường có công văn báo cáo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ngãi để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và phòng ngừa các sự cố tràn dầu liên quan đến tàu hàng mang quốc tịch Panama bị sóng đánh mắc cạn tại vùng biển Sa Huỳnh.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên vùng biển Sa Huỳnh (phường Sa Huỳnh), người dân và lực lượng chức năng phát hiện một tàu hàng vận tải sơn màu xanh và đỏ có dòng chữ nước ngoài và con số 301 mắc cạn trên cồn cát giữa biển.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định tàu hàng trên là tàu Tong Cheng 301, quốc tịch Panama, có số hiệu IMO: 8745486, hô hiệu 3E8854 loại tàu hàng rời, tổng dung tích: 5.818 GT. Tàu dài 124 m, rộng 18 m, trọng tải toàn phần 8.571 DWT. Chủ tàu là Công ty OCEAN FAITH SHIPPING CO., có trụ sở tại Hong Kong, Trung Quốc.

Qua liên lạc với người trên tàu cho thấy, hiện có 14 thuyền viên, không có hành khách và hàng hóa trên tàu. Theo bản khai chung khi tàu rời khu vực Vũng Tàu, lượng nhiên liệu DO khoảng 26 tấn; FO khoảng 55 tấn.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi phối hợp với Đồn Biên phòng Sa Huỳnh và các cơ quan liên quan đang hướng dẫn thuyền trưởng triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn cho thuyền viên, cho tàu, bảo đảm an ninh hàng hải và theo dõi, phòng ngừa nguy cơ tràn dầu gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, tàu Tong Cheng 301 hành trình không hàng rời khu vực Thị Vải - Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh vào ngày 6/11 để đến cảng Quốc tế Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình di chuyển qua khu vực vùng biển Sa Huỳnh gặp thời tiết sóng to, gió lớn, tàu bị trôi dạt mắc cạn.

Hiện tại tàu đang nằm trên bãi cát giữa biển, cách bờ khoảng 150m. Các thuyền viên vẫn an toàn, chưa phát hiện dấu hiệu tràn dầu.

Được biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đang có gió Đông Bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Sóng cao 3 - 5m. Trong mưa dông có khả năng cao trên 5m.

Trí Đức