Hai tàu hàng bị tấn công ở ngoài khơi Bulgaria, nhiều thủy thủ mất tích

Các quan chức Bulgaria cho biết hai tàu chở hàng bị máy bay không người lái tấn công trong đêm, trong đó một tàu bị đánh chìm ngoài khơi làng Krapets. 5 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu sống, 11 người khác vẫn mất tích. Truyền thông Bulgaria xác định con tàu gặp nạn là Azov Concord.

Tàu hàng còn lại mang tên Chelsea 3, treo cờ Malta, cũng bị ba máy bay không người lái tấn công trong đêm. Toàn bộ 15 thành viên thủy thủ đoàn, gồm 7 người Ukraine và 8 người Azerbaijan, đã được cứu sống. Không ai bị thương nặng, theo các quan chức Bulgaria.

11 thủy thủ mất tích sau vụ máy bay không người lái đánh chìm tàu hàng ngoài khơi Bulgaria. ﻿Ảnh minh họa: Unsplash

“Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được - một cuộc tấn công khác ngay sát vùng biển thuộc chủ quyền Bulgaria”, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev phát biểu trên truyền hình.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên mạng xã hội X rằng Biển Đen đang trở thành một mặt trận leo thang khác trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời kêu gọi trừng phạt những người chịu trách nhiệm.

Vụ việc xảy ra chỉ một tuần sau khi một tàu khác bị chìm do trúng máy bay không người lái trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria tại Biển Đen. Vụ tấn công đó khiến 10 thủy thủ thiệt mạng, gồm 9 người Syria và một người Ai Cập.

Các vụ việc liên tiếp làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải tại Biển Đen, tuyến vận tải quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa và lương thực của khu vực.

Sau hơn 4 năm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, Biển Đen ngày càng trở thành địa bàn cạnh tranh về quân sự và kinh tế giữa hai bên.

Nga và Ukraine đều là những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn trên thế giới. Vì vậy, những gián đoạn đối với hoạt động vận tải biển tại khu vực không chỉ ảnh hưởng đến thương mại của hai nước mà còn có thể gây sức ép lên nguồn cung lương thực toàn cầu.