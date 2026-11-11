Hai tàu dầu bốc cháy do trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz

Tàu dầu bốc cháy gần eo biển Hormuz. Ảnh: Tasnim

Trong thông cáo ngày 11/11, hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hai tàu đã tắt hệ thống dẫn đường và nhận dạng trước khi tìm cách bí mật rời eo biển.

IRGC cáo buộc các tàu được máy bay quân sự Mỹ yểm trợ và một sĩ quan Mỹ hướng dẫn hành trình qua tuyến đường mà Tehran coi là không được phép. Theo lực lượng này, hai tàu trúng thủy lôi, gây các vụ nổ lớn rồi bốc cháy.

Hải quân IRGC cho hay các nỗ lực dập lửa bất thành, hai tàu tiếp tục cháy dữ dội và bị bỏ lại. Thông cáo không nêu tên tàu, quốc tịch hay thông tin về thương vong.

Lực lượng này cũng chỉ trích Brad Cooper, tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đồng thời gọi việc quan chức Mỹ bay trực thăng bên ngoài eo biển để chứng minh các tuyên bố là hoạt động phô trương truyền thông.

“Ảnh chụp từ trên không ở eo biển Hormuz cho thấy toàn bộ sự việc mà không bị kiểm duyệt”, thông cáo nêu.