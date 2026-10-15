Hai tàu container bị chìm gần Eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz. Ảnh: Getty Images

Sự gia tăng các cuộc tấn công cho thấy Iran đang tìm cách phong tỏa hoàn toàn tuyến đường thủy chiến lược này, nhằm cản trở nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc hạ giá nhiên liệu trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 3-11.

Chính quyền ông Trump đã cố gắng chuyển hướng sự chú ý khỏi những tác động kinh tế từ cuộc xung đột với Iran bằng cách đổ lỗi cho các cuộc tấn công của Ukraine vào những nhà máy lọc dầu của Nga là nguyên nhân khiến giá nhiên liệu tăng cao.

Hôm 14-10, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo về ít nhất 5 sự cố, bao gồm các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) trong vòng 48 giờ qua, nhắm vào các tàu chở dầu và tàu thương mại khác quanh khu vực Eo biển Hormuz. Một nguồn tin an ninh hàng hải cho biết: “Tần suất các cuộc tấn công đang gia tăng, và điều này có vẻ như là hành động có chủ đích”.

Tàu container GFS Pride, treo cờ Singapore, đã chìm hôm 14-10 sau vụ tấn công xảy ra trước đó một ngày. Theo dữ liệu từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế, vài giờ sau đó, tàu Cape Dao treo cờ Antigua và Barbuda cũng bị chìm gần eo biển này sau khi trúng một vật thể vào ngày 23-9.

Dường như ám chỉ đến tàu GFS Pride, phía Iran cho biết một tàu chở hàng đã bị chìm sau khi va phải thủy lôi trong lúc thực hiện hành trình "trái phép" qua eo biển này. Đài truyền hình nhà nước dẫn tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho hay, tàu đang di chuyển trên một “tuyến đường bất hợp pháp và nguy hiểm” thì va phải thủy lôi. Theo bản tin, tàu này - được ghi nhận trong tình trạng nghiêng trên mặt nước và tỏa ra cột khói dày đặc - đang chở 2.500 container.

Tuy nhiên, UKMTO cho rằng cả hai tàu đều bị trúng các vật thể chưa xác định, làm dấy lên nghi vấn về lời giải thích từ phía Tehran.

Giá nhiên liệu tại Mỹ đã tăng gần 70% kể từ khi ông Trump phát động cuộc chiến nhằm vào Iran. Ảnh: AP

Iran đã nhiều lần cảnh báo các tàu thuyền không được phép đi qua eo biển này nếu không có sự chấp thuận của họ. Trong khi đó, quân đội Mỹ đang hỗ trợ các tàu di chuyển qua tuyến đường thủy này bằng cách dẫn đường gần bờ biển Oman.

Theo dữ liệu giám sát từ UKMTO, các tàu thuyền trong khu vực đã báo cáo về một loạt cuộc tấn công dữ dội trong những ngày gần đây; riêng trong ngày 11-10, đã có 6 tàu bị tấn công. Theo phân tích từ tờ Financial Times, 24 tàu đã bị tấn công trong khoảng thời gian hai tuần tính đến ngày 11-10. Trong số các tàu bị tấn công, có 3 tàu chở sản phẩm dầu đã qua tinh chế và 2 tàu chở dầu thô.

Tần suất các cuộc tấn công từ phía Iran gia tăng dường như đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển này. Tehran dường như quyết tâm chứng tỏ khả năng tấn công tàu thuyền trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ - sự kiện sẽ quyết định bên nào nắm quyền kiểm soát Quốc hội. Giá nhiên liệu tại Mỹ đã tăng gần 70% kể từ khi ông Trump phát động cuộc chiến nhằm vào Iran, và đảng Cộng hòa đang chuẩn bị cho khả năng phải trả giá trong cuộc bầu cử này.

Theo Guardian