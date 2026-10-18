Hai tàu chở dầu bốc cháy sau khi trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz

Nguồn gốc của lô hàng và đăng ký của tàu chở dầu chưa được tiết lộ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, tàu đầu tiên trúng thủy lôi gây nổ và bùng phát đám cháy dữ dội.

Tàu thứ hai cũng bốc cháy lớn sau khi va phải một quả thủy lôi khác. Tên các tàu và nguồn gốc lô hàng chưa được công bố.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết, hai tàu đã tắt hệ thống định vị và radar, đồng thời di chuyển trên tuyến đường mà Iran cho là không được phép sử dụng.

IRGC cáo buộc một trong hai tàu tìm cách vượt qua khu vực với sự hỗ trợ của Mỹ, trong khi chiếc còn lại bị mắc kẹt sau sự cố.

Kể từ khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel bùng phát từ cuối tháng 2-2026, Tehran đã siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz và yêu cầu mọi tàu thuyền phải xin phép trước khi đi qua khu vực này.

Trước chiến sự, khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường biển chiến lược này.

Trong tuần qua, chỉ huy hải quân IRGC Ali Azmaei tuyên bố mọi tàu tắt hệ thống dẫn đường sẽ bị coi là mục tiêu thù địch.

Trong khi đó, Mỹ đã triển khai biện pháp phong tỏa hàng hải nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Tình hình an ninh tại Hormuz tiếp tục xấu đi. Các tổ chức giám sát hàng hải ghi nhận ít nhất 6 tàu bị tấn công trong hoặc gần khu vực này chỉ trong ngày 11-10, mức cao nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Theo dữ liệu của Kpler, lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh, từ khoảng 20,8 triệu thùng/ngày hôm 8-10 xuống còn 2,9 triệu thùng/ngày vào 11-10. Sự gián đoạn này đang gây sức ép lên giá năng lượng và lạm phát toàn cầu.

Theo Al Jazeera, AFP