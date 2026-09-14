Hai tàu chìm thành chướng ngại vật nguy hiểm trên vùng biển An Giang, Cà Mau

Theo Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, trên vùng biển An Giang và Cà Mau vừa phát hiện các chướng ngại vật là các tàu chìm đắm, có nguy cơ gây ảnh hưởng tới an toàn hàng hải trong khu vực.

Cụ thể, tàu TK Nghi Quân 19 bị chìm tại vùng biển An Giang đã trở thành chướng ngại vật nguy hiểm tại vị trí nằm cách Hòn Mấu (thuộc quần đảo Nam Du, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) khoảng 8,3 hải lý về hướng Đông. Phương tiện bị chìm có chiều dài 14m, rộng 5,46m.

Một số phương tiện thủy bị chìm trở thành những vật chướng ngại trên vùng biển hay luồng hàng hải, uy hiếp tới an toàn hàng hải, đường thủy tại khu vực. (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, tại vị trí nằm cách cửa sông Gành Hào (xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau) khoảng 23 hải lý về hướng Đông Đông Nam cũng có tàu TB-1444 (Đức Minh 555) bị chìm. Phương tiện bị chìm có chiều dài 73,38m, rộng 12,4m.

Tàu thuyền hành trình qua các khu vực được khuyến cáo phải tăng cường cảnh giới, chủ động lựa chọn tuyến hành trình phù hợp để bảo đảm an toàn hàng hải. Đồng thời, chấp hành theo sự hướng dẫn, điều động của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.

Theo lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, các chướng ngại vật này nằm trên biển, không nằm trên luồng hàng hải nên không gây ảnh hưởng tới hoạt động hàng hải tại khu vực.

Theo Nghị định số 05/2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam, với các tài sản chìm đắm trên vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam, chủ sở hữu tài sản chìm đắm có nghĩa vụ tổ chức trục vớt tài sản chìm đắm và chịu mọi chi phí liên quan đến việc trục vớt tài sản chìm đắm.

Trường hợp tài sản chìm đắm là tàu thuyền, hàng hóa hoặc các vật thể khác được chuyên chở trên tàu thuyền, chủ tàu thuyền có nghĩa vụ trục vớt tài sản chìm đắm và chịu các chi phí liên quan. Người quản lý, người khai thác tàu thuyền chịu trách nhiệm liên đới trong việc trục vớt tài sản chìm đắm và thanh toán các chi phí có liên quan đến việc trục vớt tài sản.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tài sản bị chìm đắm hoặc từ ngày nhận được thông báo theo quy định, chủ sở hữu tài sản chìm đắm phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về dự kiến thời gian bắt đầu, kết thúc việc trục vớt và trình phương án trục vớt tài sản chìm đắm.

Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể về thời hạn chủ sở hữu tài sản chìm đắm phải kết thúc hoạt động trục vớt và phê duyệt phương án trục vớt.