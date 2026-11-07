Hai tàu cá bốc cháy dữ dội trong đêm, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

Rạng sáng 7/11, các lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vẫn đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Tân Thủy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tối 6-11, Đồn Biên phòng Hàm Luông tiếp nhận tin báo từ người dân về việc hai tàu cá mang biển kiểm soát BT-07485-TS và BT-92142-TS đang neo đậu tại Rạch Bắc Kỳ (ấp An Thới, xã Tân Thủy) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức, Đồn Biên phòng Hàm Luông đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và các đơn vị liên quan nhanh chóng huy động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Hiện trường hai tàu cá bị cháy rạng sáng 7/11 (Ảnh: NDCC)

Do ngọn lửa phát tán mạnh và lan sang tàu cá BT-92999-TS ở kế bên, các lực lượng đã phải căng mình triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế để ngọn lửa không tiếp tục lan rộng sang nhiều phương tiện đang neo đậu lân cận.

Đến khoảng 0h25 ngày 7/11, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn hai tàu cá BT-07485-TS và BT-92142-TS (thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng), riêng tàu cá BT-92999-TS bị cháy một phần (thiệt hại khoảng 100 triệu đồng). Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.