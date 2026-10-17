Hai tàu bốc cháy gần Romania, 7 thủy thủ mất tích

Tàu Wine Trader. Ảnh: MarineTraffic.com

Cơ quan hàng hải Romania cho biết lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 7 thủy thủ mất tích từ tàu chở hóa chất Wine Trader treo cờ San Marino. Đây là một trong 2 tàu chở hóa chất bốc cháy trong đêm và rạng sáng 15-10. Cơ quan này cho biết thêm, 5 người khác đã được cứu sống.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên tàu Wine Trader - vốn đang trên hành trình từ Tunisia đến Romania - hiện chưa được làm rõ. Tuy nhiên, hàng loạt vụ tấn công bằng drone nhắm vào các tàu trên Biển Đen gần đây đã làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến Nga-Ukraine đang lan rộng.

Tối 14-10, Romania thông báo đang điều tra vụ tấn công nghi do drone gây ra đối với tàu Yara J treo cờ Comoros. Một đám cháy đã bùng phát trên tàu, nhưng thủy thủ đoàn kịp dập tắt. Tiếp đó, vào khoảng 7h sáng 15-10, giới chức Romania thông báo về vụ hỏa hoạn trên tàu Wine Trader, tại vị trí cách thành phố Sulina của Romania khoảng 24 km về phía Đông Nam.

Tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm 15-10, Tổng thống Romania Nicusor Dan cho biết: “Hai chiếc drone đã tấn công các tàu này”. Ông nói thêm rằng “nhà nước Romania sẽ có phản ứng” sau khi thu thập thêm thông tin.

Hai tàu bị tấn công khi đang neo đậu gần cửa kênh đào Sulina - tuyến đường thủy dẫn vào sông Danube, một lộ trình vận tải biển quan trọng được Ukraine sử dụng. Bộ Nội vụ Romania cho biết, đã điều động 2 trực thăng Black Hawk cùng 2 tàu có nhân viên y tế tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, vào ngày 13-10, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết, 2 tàu bị drone tấn công ngoài khơi bờ Biển Đen của Bulgaria, trong đó 1 tàu đã bị chìm.

Cả Romania và Bulgaria đều chưa trực tiếp cáo buộc Nga đứng sau các vụ tấn công này. “Chúng tôi không tin rằng Ukraine sẽ tấn công chính tàu thuyền và thủy thủ đoàn của mình”, ông Radev nói, “Điều này hoàn toàn phi logic. Kết quả của vụ tấn công này lại có lợi cho Nga. Tuy nhiên, chúng tôi chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy các thiết bị bay không người lái đó là của Nga”.

Theo Aljazeera