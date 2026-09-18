Hai tân binh Việt kiều được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐT Việt Nam

Sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á, ĐT Việt Nam tiếp tục hướng tới thử thách mới tại FIFA ASEAN Cup 2026

Trong danh sách được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố sáng 18.9, HLV Kim Sang Sik tiếp tục đặt niềm tin vào phần lớn lực lượng vừa cùng ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Championship 2026.

Những gương mặt quen thuộc như Lê Giang Patrik, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc hay Nguyễn Xuân Son tiếp tục góp mặt. ĐT cũng đón sự trở lại của thủ môn Nguyễn Văn Việt cùng Lê Ngọc Bảo và Cao Pendant Quang Vinh.

Đáng chú ý nhất là hai tân binh Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng. Đây là lần đầu tiên cả hai được triệu tập lên ĐT quốc gia, mang đến thêm những lựa chọn mới cho HLV Kim Sang Sik trước giải đấu tại Indonesia.

Nguyễn Adou Leygley Minh sinh năm 1997, hiện khoác áo Công an Hà Nội. Trung vệ Việt kiều Pháp đã có kinh nghiệm thi đấu tại V.League và được FIFA xác nhận đủ điều kiện khoác áo các ĐT Việt Nam.

Trong khi đó, Williams Minh Hoàng sinh năm 2007, đang thi đấu cho Công an TP.HCM. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam - Anh sở hữu chiều cao 1,9m và có cơ hội lần đầu trải nghiệm môi trường ĐT quốc gia ở tuổi 19.

FIFA ASEAN Cup 2026 quy tụ 14 đội tuyển và được tổ chức theo hai hạng đấu. ĐT Việt Nam thi đấu tại Division 1, nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan; bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh.

HLV Kim Sang Sik chọn 23 cầu thủ vào danh sách ĐT Việt Nam, chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026

Theo lịch thi đấu đã được VFF công bố, thầy trò HLV Kim Sang Sik ra quân gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26.9, sau đó đối đầu Thái Lan lúc 19h30 ngày 29.9.

Hai trận đấu này đều diễn ra tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung. Lượt cuối ngày 2.10, ĐT Việt Nam gặp Pakistan lúc 16h00 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng. Hai đội nhất bảng của Division 1 sẽ vào chung kết, trong khi hai đội nhì bảng tranh hạng Ba vào ngày 5.10.

Việc giữ ổn định phần lớn bộ khung vừa thi đấu tại ASEAN Championship, đồng thời bổ sung những nhân tố mới, giúp HLV Kim Sang Sik có thêm phương án nhân sự trong bối cảnh thời gian chuẩn bị không dài. FIFA ASEAN Cup 2026 cũng là cơ hội để ĐT Việt Nam tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng và duy trì nhịp thi đấu quốc tế trong FIFA Days.