Hai tác phẩm sách y tế nổi tiếng được đề cử là sách KH&CN năm 2026

10 cuốn được đề cử Giải thưởng Sách Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026

Ngày 30/9, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, phát động từ ngày 1/4/2026, Giải thưởng đã thu hút 329 tác phẩm tham dự qua vòng Sơ khảo 10 xuất bản phẩm tiêu biểu đã được lựa chọn vào vòng Chung khảo Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Các tác phẩm trải rộng nhiều lĩnh vực, từ bảo tồn đa dạng sinh học, kỹ năng số, công nghệ, y tế, điện hạt nhân đến kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Các tác phẩm phản ánh những vấn đề khoa học, công nghệ và thực tiễn phát triển đang được quan tâm, đồng thời cho thấy sự phong phú của các xuất bản phẩm trong việc phổ biến tri thức và đồng hành với quá trình phát triển đất nước.

Hai cuốn sách y tế vào vòng Chung khảo Giải thưởng Sách Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026.

Giải thưởng Sách Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026 được triển khai trong khuôn khổ Chương trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án tổ chức chức "Giải thưởng sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1884/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2026.

Tại phiên họp Chung khảo, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đánh giá và bỏ phiếu lựa chọn những tác phẩm có chất lượng nổi bật để đề cử tôn vinh. GS.TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên Hội đồng căn cứ kết quả, đánh giá của Hội đồng Sơ khảo, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, khách quan, chính xác trong quá trình chấm giải, qua đó lựa chọn được những tác phẩm thực sự có giá trị để tôn vinh.

Theo ông Trần Chí Đạt, Phó trưởng ban Thường trực Giải thưởng sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, Giải thưởng được tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, tổ chức có tác phẩm sách in và sách điện tử tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; qua đó khuyến khích hoạt động sáng tác, biên soạn, xuất bản các xuất bản phẩm khoa học và công nghệ có chất lượng cao, phục vụ nghiên cứu, đào tạo, quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Trong số 10 xuất bản phẩm vào vòng Chung khảo, nhiều nhóm nội dung đáng chú ý cho thấy phạm vi tiếp cận rộng của Giải thưởng. Ở lĩnh vực khoa học và công nghệ, các tác phẩm tập trung vào những vấn đề như bảo tồn đa dạng sinh học, năng lượng hạt nhân và phát triển lực lượng sản xuất trong kỷ nguyên số. Đây đều là những vấn đề có ý nghĩa đối với nghiên cứu, hoạch định chính sách và định hướng phát triển trong bối cảnh khoa học, công nghệ ngày càng trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Hai cuốn sách y tế đáng chú ý trong danh sách đề cử

Trong 10 cuốn sách tiêu biểu được đề xuất tại Giải thưởng sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, lĩnh vực y tế có hai tác phẩm là "Cấp cứu Ngoại viện" của PGS.TS. Hoàng Bùi Hải (chủ biên) và "Cẩm nang sử dụng kháng sinh trong bệnh viện" của TS.BS. Nguyễn Đức Long và PGS.TS.BS. Trần Ngọc Sơn.

"Cấp cứu Ngoại viện" được hình thành từ quá trình nghiên cứu, học tập và trải nghiệm thực tế của PGS.TS. Hoàng Bùi Hải tại Pháp, Singapore, Nhật Bản và Thái Lan, tập trung vào các mô hình cấp cứu ngoại viện và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn Việt Nam. Nội dung sách cung cấp kiến thức cho nhân viên y tế, điều phối viên và tình nguyện viên cộng đồng về sơ cứu, cấp cứu. Đây cũng là lĩnh vực đang được Bộ Y tế chú trọng phát triển, với định hướng xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp, liên thông, phản ứng nhanh và lấy hiệu quả cứu sống người bệnh làm mục tiêu.

"Cẩm nang sử dụng kháng sinh trong bệnh viện" do Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn xây dựng, với sự tham gia của gần 100 chuyên gia. Cuốn sách tập trung vào nguyên tắc sử dụng kháng sinh, lựa chọn và kê đơn, điều trị các bệnh nhiễm khuẩn ở người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh, đồng thời có nội dung về vi khuẩn đa kháng, giám sát nồng độ thuốc và kháng sinh dự phòng. Bệnh viện Xanh Pôn cho biết cẩm nang nhằm hỗ trợ nhân viên y tế sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn, hiệu quả, góp phần hạn chế kháng thuốc và nâng cao chất lượng điều trị.

Các xuất bản phẩm góp mặt tại vòng Chung khảo năm nay không chỉ đa dạng về lĩnh vực mà còn tập trung vào nhiều vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với nghiên cứu, đào tạo, quản lý và đời sống xã hội. Sự phong phú về nội dung, cách tiếp cận cùng giá trị khoa học và thực tiễn của các tác phẩm là cơ sở quan trọng để Hội đồng Chung khảo tiếp tục cân nhắc, đánh giá và lựa chọn những công trình tiêu biểu, có giá trị và sức lan tỏa được tôn vinh tại Giải thưởng Sách Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026.

Danh sách 10 cuốn sách có mặt trong vòng Chung khảo: 1. Sách đỏ Việt Nam (gồm 2 tập) – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; GS.TS. Nguyễn Quảng Trường (chủ biên tập 1); GS.TS. Trần Thế Bách, TS. Nguyễn Thế Cường, TS. Đỗ Văn Hải, TS. Bùi Hồng Quang (đồng chủ biên tập 2). 2. Bình dân học vụ số - Kỹ năng số cơ bản – TS. Trần Văn Khải. 3. Phát triển lực lượng sản xuất mới để đột phá trong kỷ nguyên số – PGS.TS. Vũ Thanh Sơn. 4. Cấp cứu Ngoại viện – PGS.TS. Hoàng Bùi Hải (chủ biên). 5. Lịch sử chữ quốc ngữ (1615-1919) – TS. Phạm Thị Kiều Ly; dịch giả: Thanh Thư. 6. An toàn điện hạt nhân – GS.TS. Phạm Duy Hiển. 7. Cẩm nang sử dụng kháng sinh trong bệnh viện – TS.BS. Nguyễn Đức Long, PGS.TS. Trần Ngọc Sơn. 8. Tầm nhìn cải cách cho Quy hoạch phát triển đô thị tại Việt Nam – David Ching Heng Hoe, Trương Nam Thuận, Nguyễn Văn Vương, Lê Anh Dũng. 9. Kinh tế học vì lợi ích chung - Làm thế nào để các quyết định kinh tế phụng sự số đông – Jean Tirole; dịch giả: Phùng Quang Hưng. 10. AI và con người (Sách điện tử) – GS. TSKH Hồ Tú Bảo.