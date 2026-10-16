Hai tác giả Việt được đề cử giải văn học thiếu nhi lớn nhất thế giới

Họa sĩ Huỳnh Kim Liên và tác giả Nguyễn Hữu Quỳnh Hương nhận đề cử Giải thưởng Tưởng niệm Astrid Lindgren 2027. Ảnh: FBNV.

Ngày 14/10, Văn phòng Giải thưởng Tưởng niệm Astrid Lindgren (Astrid Lindgren Memorial Award - ALMA) công bố danh sách 277 ứng viên đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, Việt Nam có họa sĩ minh họa Huỳnh Kim Liên và tác giả Nguyễn Hữu Quỳnh Hương. Danh sách năm nay có 85 ứng viên lần đầu được đề cử.

Huỳnh Kim Liên là họa sĩ minh họa hoạt động nổi bật từ khoảng năm 2015. Các sáng tác của cô góp phần tạo cảm hứng cho thế hệ họa sĩ minh họa trẻ tại Việt Nam, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực sách tranh thiếu nhi.

Một số tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Huỳnh Kim Liên như My First Day (tạm dịch: Ngày đầu tiên của tôi), The Floating Field (tạm dịch: Sân bóng nổi), Where Is the Buddha? (tạm dịch: Đức Phật ở đâu?), The Fawn Who Chased the Sun (tạm dịch: Nai con đuổi theo mặt trời)...

Trong khi đó, Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, bút danh Mình là Hũ, là tác giả sách thiếu nhi và nhà sáng lập thương hiệu sách tranh Slowbooks. Các tác phẩm nổi bật của cô gồm bộ 6 tập Hít hà mùi đất nước, đạt Giải B Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VI năm 2023; Chầm chậm như nước (Slow Flow), đã phát hành tại Thái Lan và Hàn Quốc; Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng...

Các ứng viên ALMA hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm sáng tác, minh họa, kể chuyện và thúc đẩy văn hóa đọc. Từ nay đến thời điểm công bố kết quả, hội đồng giám khảo sẽ đánh giá các ứng viên để lựa chọn người nhận giải. Kết quả dự kiến được công bố ngày 6/4/2027.

Được Chính phủ Thụy Điển thành lập năm 2002 nhằm tưởng nhớ nhà văn Astrid Lindgren, tác giả loạt truyện thiếu nhi nổi tiếng Pippi Tất Dài, ALMA tôn vinh các tác giả, họa sĩ minh họa, người kể chuyện và những cá nhân, tổ chức có đóng góp nổi bật cho văn học thiếu nhi, thanh thiếu niên và hoạt động khuyến đọc.