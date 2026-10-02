Hai spa ở phường Bắc Giang bị điều tra về hành vi lừa dối khách hàng

Một trong hai spa do Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Kim Anh điều hành.

Quá trình điều tra xác định, bị can Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1995), hộ khẩu thường trú tại tổ 51, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên và Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1991), hộ khẩu thường trú tại thôn Phong Triều, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội là chủ các cơ sở trên. Các đối tượng đã chỉ đạo nhân viên thực hiện kịch bản quảng cáo, tư vấn không đúng sự thật về một số dịch vụ như giảm béo, chăm sóc da, vật lý trị liệu...; giới thiệu đây là những gói chuyên sâu, có hiệu quả cao, giá trị lớn, khiến khách hàng tin tưởng mua dịch vụ. Với thủ đoạn này, chúng đã chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những người bị lừa dối, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Ninh thông báo: Những người đã mua các gói dịch vụ chuyên sâu, liệu trình nâng cao tại cơ sở Spa Sigma và cơ sở Royal Luxury đề nghị liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Thông tin liên hệ: Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Bắc Ninh, đường Hùng Vương, phường Tân Tiến, hoặc điều tra viên Trần Thanh Toàn, số điện thoại 0986.986.607 để được hướng dẫn, giải quyết.