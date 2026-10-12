Hai số đầu tiên của Tán Đa Show: Những tín hiệu tích cực

Đại diện Báo Nhân Dân và BEAT Network tặng hoa các nghệ sĩ trong Tán Đa Show.

Nếu như số đầu tiên Tán Đa Show đã đem đến cho khán giả những ca khúc mang chất liệu dân gian và màn múa lân truyền thống đã hòa vào không khí Trung thu bằng công nghệ trình chiếu 3D mapping, thì số thứ hai, diễn ra tối 10/10 với chủ đề Hà Nội tháng Mười, lại kết nối những giai điệu về Thủ đô với tinh thần sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ.

Từ những bài hát mang hơi hướng của dòng nhạc Indie và màn giao lưu thú vị của ca sĩ Tuấn Cry của lần mở đầu đến số thứ hai là các tiết mục của các nhóm nhạc The Magma, Pink Frog và sự xuất hiện ấn tượng của ca sĩ Lynk Lee, hai số đầu tiên của Tán Đa Show tạo nên sự chuyển tiếp giữa ký ức văn hóa và âm nhạc đương đại.

Tuấn Cry giao lưu cùng khán giả nhí.

Đáng chú ý, số thứ hai thu hút gần 2.000 khán giả, so với khoảng 1.000 người ở số đầu tiên. Sự quan tâm của công chúng cùng sự xuất hiện của chương trình Tán Đa Show trên nhiều tờ báo và mạng xã hội cho thấy những tín hiệu khả quan ban đầu.

Ca sĩ Lynk Lee biểu diễn trước đông đảo khán giả trong Tán Đa Show.

Tuy nhiên, sức hút của hai đêm diễn mới là điểm khởi đầu. Bài toán đặt ra là làm thế nào để “Tán Đa show” không chỉ được nhớ đến bởi nghệ sĩ biểu diễn hay một sự kiện đông người, mà còn tạo dựng được bản sắc riêng và một cộng đồng khán giả gắn bó lâu dài.

Khán giả trong Tán Đa Show.

Với những nghệ sĩ trẻ, ý nghĩa của sân khấu mở không chỉ nằm ở cơ hội biểu diễn, mà còn ở khả năng đưa sáng tác của mình đến gần hơn với công chúng.

Ca sĩ Bí Đỏ - Nhóm nhạc The Magma chia sẻ.

Bên cạnh những màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc, Tán Đa Show còn là không gian để các nghệ sĩ trẻ thử nghiệm, thể hiện cá tính và đưa âm nhạc của mình đến gần hơn với công chúng.

Nhóm nhạc Pink Frog biểu diễn trong Tán Đa Show.

Cùng với đó là những chia sẻ của Vũ Thành Lộc, thành viên nhóm nhạc Pink Frog tại Tán Đa Show số thứ hai.

Ca sĩ Vũ Thành Lộc - Nhóm nhạc Pink Frog chia sẻ.

Với Lynk Lee, không gian biểu diễn tại 71 Hàng Trống cũng tạo điều kiện để nghệ sĩ chia sẻ câu chuyện âm nhạc của mình trong sự tương tác gần gũi với khán giả. Những cuộc trò chuyện trực tiếp, những khoảnh khắc khán giả cùng hòa giọng đã góp phần làm mờ khoảng cách giữa sân khấu và người thưởng thức.

Ca sĩ Lynk Lee chia sẻ.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng sức hút của hai số đầu tiên là tín hiệu tích cực, nhưng điều quan trọng hơn là những điểm cần cải tiến, phát huy để Tán Đa Show trở thành một điểm hẹn nghệ thuật có bản sắc, được duy trì thường xuyên và tạo ra những giá trị lâu dài. Với Báo Nhân Dân, chương trình cũng mở ra một cách tiếp cận mới và tạo thêm cơ hội cho những gương mặt chưa có nhiều điều kiện tiếp cận công chúng.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tán Đa Show sẽ tiếp tục phát triển theo hướng định kỳ, với mỗi số mang một chủ đề rõ ràng, đồng thời duy trì sự giao thoa giữa giá trị văn hóa Hà Nội và tinh thần sáng tạo đương đại.

Bên cạnh biểu diễn, chương trình có thể mở rộng các hoạt động giáo dục nghệ thuật, hợp tác với những cơ sở đào tạo, xây dựng sân chơi tuyển chọn tài năng trẻ và phát triển nội dung số để kéo dài sức sống của mỗi đêm diễn.

Định hướng xây dựng nội dung với những hình thức kể chuyện và tương tác phù hợp, cũng mở ra khả năng đưa nghệ thuật đến gần hơn với các gia đình và thế hệ khán giả tương lai.

Điều quan trọng là giữ được nhịp tổ chức ổn định, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, an toàn không gian và tạo ra cơ hội phát triển thực chất cho người trẻ.

Từ gốc đa tại 71 Hàng Trống, Tán Đa Show đang có những điều kiện ban đầu để trở thành một điểm hẹn văn hóa đặc sắc. Chặng đường phía trước sẽ được quyết định bởi khả năng biến sự quan tâm hôm nay thành bản sắc, sự gắn bó và những giá trị bền vững cho đời sống nghệ thuật cộng đồng tại Thủ đô ngàn năm văn hiến.