Tối ngày 18/11/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương 99 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô năm 2026. Trong đó, Trường ĐHSP Hà Nội 2 (HPU2) tự hào có 2 gương mặt tiêu biểu được vinh danh.

Chương trình được tổ chức trang trọng hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Thành phố Hà Nội đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, phát hiện và trọng dụng nhân tài.

Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Hà Nội luôn coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ trí thức trẻ.

Với Luật Thủ đô chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế đặc thù để thu hút, trọng dụng nhân tài. Sau 24 năm tổ chức, Thủ đô đã vinh danh tổng cộng 2.450 thủ khoa xuất sắc. Năm 2026, trong số 99 thủ khoa được tuyên dương, khối ngành sư phạm vinh dự đóng góp 09 gương mặt tiêu biểu.

Góp mặt trong bảng vàng danh dự này, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tự hào có hai sinh viên xuất sắc là Phạm Thị Lan Hương (Khoa Lịch sử) và Phan Anh Tú (Khoa Vật lý). Đây đều là những đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn - Hội năng nổ, sở hữu bảng thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào toàn diện trong suốt 4 năm đại học.

Sinh viên Phạm Thị Lan Hương - ngành Sư phạm Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội 2 được vinh danh tại buổi lễ.

Phạm Thị Lan Hương - nữ thủ khoa "kép" giàu nhiệt huyết của Khoa Lịch sử

Tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Sư phạm Lịch sử khóa 2022 – 2026 với điểm trung bình tích lũy đạt 3.72/4.0 (8.76/10) và điểm rèn luyện toàn khóa xếp loại Xuất sắc, Phạm Thị Lan Hương khép lại hành trình đại học bằng danh hiệu Thủ khoa đầu ra sau khi từng là Thủ khoa đầu vào của ngành năm 2022.

Trong suốt 4 năm học, Lan Hương duy trì phong độ học tập ấn tượng khi giành trọn vẹn 08/08 kỳ học bổng khuyến khích học tập (trong đó có 6 kỳ loại Xuất sắc, 2 kỳ loại Giỏi) và liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc từ năm học 2023 – 2024 đến 2025 – 2026.

Không chỉ vững chuyên môn với 2 giải Nhất Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa, giải Nhì cấp Trường cùng 2 giải Nhất toàn đoàn Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp Trường (năm học 2024 – 2025 và 2025 – 2026), nữ đảng viên trẻ (kết nạp Đảng từ năm 2022) còn là một thủ lĩnh sinh viên bản lĩnh trên cương vị Bí thư Liên chi Đoàn khoa Lịch sử. Hương nhiều lần nhận Giấy khen của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường.

Sinh viên Phan Anh Tú - ngành Sư phạm Vật lý dạy học bằng tiếng Anh, Trường ĐHSP Hà Nội 2 được vinh danh tại buổi lễ.

Phan Anh Tú - thủ khoa Sư phạm Vật lý đam mê nghiên cứu và khởi nghiệp

Đại diện thứ hai của HPU2 được vinh danh là Phan Anh Tú, sinh viên lớp K48 Sư phạm Vật lý dạy học bằng tiếng Anh. Anh Tú tốt nghiệp với điểm trung bình toàn khóa đạt 3.62/4.0 (8.60/10) và điểm rèn luyện xếp loại Xuất sắc.

Bảng thành tích của tân đảng viên Phan Anh Tú (kết nạp Đảng tháng 5/2026) nổi bật với chiều sâu về nghiên cứu khoa học, Olympic chuyên ngành và đổi mới sáng tạo. Anh từng hai lần giành giải thưởng tại kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc (năm 2023 và 2024), là đồng tác giả bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ và có công trình được chấp nhận đăng tại Hội nghị quốc tế ICDPN 2026.

Đặc biệt, với dự án “PHYSSIM - Mô phỏng bài thí nghiệm Vật lý cấp THPT”, Anh Tú đã xuất sắc giành giải Khuyến khích toàn quốc tại Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" (SV_STARTUP) lần thứ VIII năm 2026 và giải Nhì cấp Trường.

Song hành với nghiên cứu, trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường, Bí thư Liên chi Đoàn khoa Vật lý, Anh Tú tích cực dẫn dắt phong trào thanh niên, đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường năm 2025 và giải thưởng "Cán bộ Đoàn tiêu biểu Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2024".

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2026.

Việc hai sinh viên Phạm Thị Lan Hương và Phan Anh Tú được Thành phố Hà Nội tuyên dương Thủ khoa xuất sắc năm 2026 không chỉ là niềm tự hào của cá nhân các em và gia đình, mà còn khẳng định chất lượng đào tạo, môi trường rèn luyện toàn diện của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong việc ươm mầm những nhà giáo tương lai vừa hồng, vừa chuyên, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.