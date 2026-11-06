Hai sinh viên TP.HCM trúng iPhone 17 nhờ thường xuyên đi xe buýt

Thanh Lượng và Lê Quý nhận thưởng vì có lượt sử dụng xe buýt nhiều nhất trong nửa đầu tháng 10/2026. Ảnh: ĐVCC.

Ngày 6/11, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng tổ chức trao thưởng cho những hành khách là sinh viên thường xuyên sử dụng xe buýt trong khuôn khổ chương trình tri ân khách hàng.

Hai phần thưởng đặc biệt là iPhone 17 được trao cho em Trần Thanh Lượng, sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, và Lê Quý, sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II. Đây là hai sinh viên có lượt đi xe buýt nhiều nhất trong nửa đầu tháng 10/2026.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 8 phần quà khác với tổng trị giá 11 triệu đồng cho các hành khách.

Là một trong hai sinh viên nhận được phần thưởng đặc biệt, Trần Thanh Lượng cho biết em thường xuyên đi xe buýt không chỉ để phục vụ việc học mà còn có cơ hội tìm hiểu thực tế về ngành Quản lý giao thông đang theo học.

"Em thường quan sát, ghi nhận các tình huống trên xe, chất lượng dịch vụ và điều kiện nhà chờ để phục vụ việc nghiên cứu. Đồng thời, em lựa chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển hàng ngày để góp phần bảo vệ môi trường", Lượng chia sẻ.

Nam sinh cho biết rất vui khi nhận được phần thưởng bất ngờ. Việc sử dụng xe buýt để đi học, đi làm cũng giúp em tiết kiệm đáng kể chi phí. Lượng mong muốn ngày càng nhiều người dân thành phố lựa chọn phương tiện công cộng trong hành trình hàng ngày.

Trong khi đó, Lê Quý, sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, đánh giá xe buýt là phương tiện thuận tiện, giúp em chủ động hơn trong việc đi học và khám phá thành phố.

Cũng tại chương trình, Đỗ Nguyễn Đăng Khoa, sinh viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM, chia sẻ việc không có phương tiện cá nhân từ khi bước chân vào giảng đường đại học đã tạo cơ hội để em gắn bó với xe buýt.

Nam sinh cho biết xe buýt không chỉ là phương tiện đi học mà còn giúp em có điều kiện tham quan, tìm hiểu các địa chỉ đỏ và những địa điểm giàu giá trị lịch sử, văn hóa của thành phố. Trong quá trình đi lại và làm việc, nam sinh còn có cơ hội gặp gỡ du khách nước ngoài, qua đó giới thiệu về TP.HCM.

"Những trải nghiệm nhỏ nhưng mang lại cho em nhiều niềm vui. Em nghĩ rằng việc sử dụng xe buýt không chỉ giúp bản thân thuận tiện hơn trong đi lại mà còn tạo thêm những cơ hội trải nghiệm và đóng góp tích cực cho cộng đồng", Khoa chia sẻ.

Thông tin về chương trình, ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, cho biết thời gian qua, đơn vị không ngừng đầu tư, nâng cấp hạ tầng, phương tiện và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Trong đó, việc lấy hành khách làm trung tâm, cải thiện trải nghiệm và nâng cao mức độ hài lòng của người sử dụng luôn được chú trọng.

Bên cạnh nâng cao chất lượng phục vụ, trung tâm cũng triển khai nhiều chương trình nhằm tri ân những hành khách tin tưởng, đồng hành và lựa chọn giao thông công cộng.

Thông qua chương trình, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng kỳ vọng khuyến khích người dân hình thành thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là giới trẻ. Qua đó, đơn vị hướng đến xây dựng văn hóa giao thông văn minh, giảm áp lực giao thông và góp phần phát triển đô thị xanh, bền vững.