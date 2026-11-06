Hai sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đi xe buýt nhận thưởng iPhone 17

Hai sinh viên trúng thưởng 2 chiếc điện thoại iPhone khi tham gia đi xe buýt với tần suất cao (Ảnh: VÕ LÊ)

Theo đó, Chương trình đã lựa chọn sinh viên có tần suất sử dụng xe buýt cao, được ghi nhận thông qua hệ thống thanh toán và định danh hợp lệ để tham gia trao thưởng.

Để bảo đảm quyền lợi cho những sinh viên tham gia nghiêm túc, đúng thể lệ, Ban Tổ chức đã tiến hành trích xuất, rà soát và đối chiếu dữ liệu từ hệ thống thu phí tự động GoAFC. Việc rà soát, đối chiếu dữ liệu không chỉ nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong quá trình tổ chức mà còn thể hiện sự công bằng đối với những sinh viên đã tích cực sử dụng xe buýt bằng các lượt đi hợp lệ.

Kết quả, căn cứ thể lệ xét chọn ban đầu, 1 sinh viên có số lượt đi xe buýt hợp lệ nhiều nhất đã được trao tặng 1 chiếc điện thoại iPhone 17 tại chương trình. Đặc biệt, nhằm gia tăng cơ hội nhận thưởng và mang đến thêm niềm vui cho các bạn sinh viên, Trung tâm đã phối hợp với đơn vị tài trợ bổ sung thêm 1 chiếc iPhone 17.

2 sinh viên được nhận iPhone 17 là em Trần Thanh Lượng (Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và em Lê Quý (Trường cao đẳng Phát thanh Truyền hình II).

Như vậy, trong đợt 1, chương trình đã trao 8 voucher mua sắm với tổng giá trị 11 triệu đồng và 2 điện thoại iPhone 17 dành cho 10 sinh viên được lựa chọn tham gia.

Em sinh viên vui mừng và bất ngờ được nhận thưởng là chiếc điện thoại iPhone 17 khi được lựa chọn tham gia Chương trình trao quà cho hành khách đi xe buýt của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố (Ảnh: VÕ LÊ)

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố chia sẻ: Đây không chỉ là hoạt động tri ân những hành khách trẻ đã tin tưởng, đồng hành cùng xe buýt mà còn góp phần khuyến khích sinh viên chủ động lựa chọn phương tiện giao thông công cộng trong hành trình học tập, sinh hoạt hằng ngày.

Thông qua chương trình, Trung tâm kỳ vọng sinh viên sẽ trở thành lực lượng tiên phong trong việc lựa chọn và lan tỏa thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Dự kiến, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức đợt 2 với 10 sinh viên tiếp theo trong thời gian tới, mở rộng cơ hội nhận thưởng và khuyến khích ngày càng nhiều bạn trẻ định danh, sử dụng xe buýt thường xuyên, đúng quy định.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 7 đến hết tháng 10/2026, thực hiện chính sách hỗ trợ 100% giá vé cho hành khách trên 134 tuyến xe buýt (gồm 109 tuyến được ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động và 25 tuyến nội tỉnh không được ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động), Thành phố đã phục vụ 43.338.489 lượt hành khách.

Riêng tháng 10 có hơn 13 triệu lượt, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ xuất bến đúng giờ đạt 97,2%, cao hơn chỉ tiêu 95%.