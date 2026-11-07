Hai sinh viên đi xe buýt nhiều nhất TP.HCM được tặng iPhone

Tại chương trình, Trung tâm đã trao tặng 2 chiếc iPhone 17 cho hai sinh viên may mắn. Bên cạnh đó, 8 phần quà là phiếu mua hàng Co.opmart với tổng trị giá 11 triệu đồng cũng được trao đến các hành khách.

Là một trong những sinh viên được nhận thưởng, Trần Thanh Lượng, sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM cho biết thường xuyên đi xe buýt không chỉ để phục vụ việc học tập mà còn để tìm hiểu thực tế ngành học Quản lý giao thông. "Em thường quan sát, ghi nhận các tình huống trên xe, chất lượng dịch vụ và điều kiện nhà chờ để phục vụ việc nghiên cứu. Việc đi học, đi làm bằng xe buýt cũng giúp em tiết kiệm đáng kể chi phí. Đồng thời, góp phần bảo vệ môi trường", Lượng chia sẻ.

2 sinh viên nhận thưởng là iPhone 17 chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM.

Bạn sinh viên trẻ cũng bày tỏ bản thân rất vui khi trở thành hành khách may mắn nhận được phần thưởng và mong muốn người dân thành phố tiếp tục đồng hành, lựa chọn xe buýt trong hành trình đi học, đi làm hằng ngày.

Trong khi đó, Lê Quý, sinh viên Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, cho biết xe buýt là phương tiện thuận tiện, giúp chủ động hơn trong việc đi học và khám phá thành phố. "Em không nghĩ rằng đi xe buýt lại có ngày trúng được iPhone. Em rất vui và bất ngờ với phần thưởng hôm nay. Mong rằng các bạn trẻ sẽ tích cực sử dụng phương tiện giao thông công cộng hơn nữa", Quý bày tỏ.

Còn với Đỗ Nguyễn Đăng Khoa, sinh viên Trường đại học Sư phạm TP.HCM, việc không có phương tiện cá nhân từ khi bước chân vào giảng đường đại học đã giúp mình có cơ hội gắn bó với xe buýt. Xe buýt không chỉ đưa em đến trường mà còn tạo điều kiện để em tham quan, tìm hiểu các địa chỉ đỏ, những địa điểm giàu giá trị lịch sử, văn hóa của thành phố. Đặc biệt, trong quá trình đi lại và làm việc, Khoa có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với du khách nước ngoài, qua đó giới thiệu thêm về TP.HCM.

"Những trải nghiệm tuy nhỏ nhưng mang lại cho em nhiều niềm vui. Em nghĩ rằng việc sử dụng xe buýt không chỉ giúp bản thân thuận tiện hơn trong đi lại mà còn tạo thêm những cơ hội trải nghiệm và đóng góp tích cực cho cộng đồng", Khoa chia sẻ.

Chia sẻ với báo chí, ông Lê Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM thông tin, kể từ ngày 1/7/2026, khi TPHCM triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt, hoạt động vận tải hành khách công cộng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Đến nay, hệ thống đã vận chuyển hơn 45,3 triệu lượt khách, tăng khoảng 44% so với năm 2025.

Cùng với đó, phương tiện xe buýt đang được đổi mới, chất lượng phục vụ từng bước nâng cao. Từ ngày 1/10, việc xác thực định danh khi đi xe buýt được triển khai và hiện tỉ lệ người dân sử dụng xác thực đã đạt 86%.

Ông Lê Hoàn cho biết, Trung tâm sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu xác thực định danh vào cuối năm nay. Đây cũng là một trong những kết quả quan trọng để hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng, tạo công cụ và dữ liệu phục vụ quá trình chuyển đổi số trong năm 2027.

Ngoài 2 điện thoại iPhone 17, chương trình còn trao 8 voucher mua sắm, gồm 2 giải nhất, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 1,5 triệu đồng và 4 giải ba, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Để bảo đảm công bằng, minh bạch, Trung tâm đã trích xuất, rà soát và đối chiếu dữ liệu từ hệ thống thu phí tự động GoAFC. Những trường hợp bị xác định gian lận hoặc vi phạm thể lệ không được công nhận kết quả và không đủ điều kiện tham gia xét thưởng.