Hai sinh viên cùng 11 đối tượng bị khởi tố

Theo cơ quan điều tra, trong số 13 bị can này có 2 sinh viên và 1 học sinh THPT; 7 người dưới 18 tuổi. Bùi Trung Hiếu (24 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) được xác định là đối tượng cầm đầu.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: SĐ

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 7/6, Hiếu điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Tân Lập) thì bị một số đối tượng chiếu đèn pin vào mặt và dùng ná cao su bắn đá trúng người.

Ngay sau đó, Hiếu gọi điện rủ khoảng 30 đối tượng mang theo dao, rựa, vỏ chai bia và nhiều hung khí khác quay lại địa điểm trên để trả thù.

Khi không tìm thấy nhóm đối phương, các đối tượng di chuyển đến đường Trần Quý Cáp (phường Tân Lập) và phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu ven đường.

Cả 2 nhóm cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại khu vực.