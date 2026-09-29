Hai siêu thị ở Rạch Giá được kiểm tra an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra các sản phẩm hàng hóa bày bán tại siêu thị Co.op mart Kiên Giang, phường Rạch Giá.

Ngày 29/9, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh An Giang kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại Co.opmart Kiên Giang và WinMart Kiên Giang.

Tại hai siêu thị, đoàn kiểm tra hồ sơ an toàn thực phẩm, điều kiện cơ sở, trang thiết bị, khu vực sơ chế, chế biến, bảo quản và nhãn hàng hóa.

Kết quả, hai cơ sở xuất trình các hồ sơ theo yêu cầu; khu vực sơ chế, chế biến được bố trí theo nguyên tắc một chiều, thực phẩm được bảo quản bằng thiết bị phù hợp và hàng hóa có nhãn theo quy định.

Tại Co.opmart Kiên Giang, hồ sơ xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của 29 người được xuất trình. WinMart Kiên Giang có 26 xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn hiệu lực.