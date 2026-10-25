Hai siêu tàu dầu trúng thủy lôi, bị bỏ lại tại eo biển 'Hormuz'

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay tuyên bố 2 siêu tàu dầu đã trúng thủy lôi vào ngày 23/10/2026 khi cố tình di chuyển qua tuyến hải trình bị coi là trái phép ở phía nam eo biển Hormuz.

Các vụ nổ dưới nước kèm hỏa hoạn dữ dội bùng phát tại khu vực khoang máy khiến cả 2 phương tiện mất hoàn toàn khả năng vận hành.

Do tổn thất nghiêm trọng, thủy thủ đoàn đã bỏ lại 2 siêu tàu chở tổng cộng 4,5 triệu thùng dầu thô ở khu vực gần bờ biển phía nam eo biển.

Eo biển Hormuz là mắt xích hàng hải chiến lược kết nối vịnh Ba Tư và vịnh Oman, nơi vận chuyển 20% lượng dầu khí toàn cầu trước khi giao tranh bùng phát.

Phía Iran đã tuyên bố kiểm soát eo biển và triển khai rải thủy lôi sau khi xung đột với Mỹ nổ ra.

Lực lượng IRGC liên tục đưa ra cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng đối với các chủ tàu cố tình tắt hệ thống định vị, đi vào tuyến đường trái phép hoặc sử dụng chiến hạm Mỹ hộ tống nhằm né tránh các biện pháp kiểm soát.

Theo báo cáo từ Viện Washington về Chính sách Cận Đông (WINEP), tháng 10/2026 ghi nhận mức độ căng thẳng cao nhất với 28 sự cố tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz và các khu vực lân cận, nâng tổng số vụ việc được ghi nhận lên 113 kể từ khi chiến sự Trung Đông bùng nổ.

Dữ liệu này tương đồng với báo cáo của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên Hợp Quốc khi cơ quan này ghi nhận 120 sự cố toàn khu vực.

Số liệu từ IMO chỉ ra rằng hơn 30 siêu tàu dầu thô cỡ rất lớn (VLCC) đã bị hư hại kể từ đầu xung đột, riêng trong tháng 10/2026 ghi nhận 11 phương tiện bị tấn công.

Mỗi siêu tàu VLCC có sức chở tối thiểu 2 triệu thùng dầu thô, và số tàu bị hư hỏng chiếm khoảng 3,5% tổng số 900 siêu tàu VLCC trên toàn thế giới.

Các chuyên gia từ WINEP đánh giá Iran đang gia tăng tần suất gia tăng các đòn tập kích nhằm cản trở sự phục hồi của vận tải biển và tạo áp lực liên tục lên thị trường năng lượng toàn cầu trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào đầu tháng 11/2026.