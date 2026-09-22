Hai siêu sao eSports Việt Nam trước nguy cơ bị cấm thi đấu oan uổng

Tấn Vũ (trái) và Himass (phải), hai ngôi sao lớn nhất của PUBG Việt Nam hiện tại.

Cộng đồng PUBG nói riêng và thể thao điện tử nói chung đang xôn xao trước chuỗi ồn ào tại giải giao hữu quốc tế PUBG Asia Stars 2026. Sự việc tưởng chừng đơn giản, trong khuôn khổ giải đấu giao hữu lại bị đẩy đi xa, thổi bùng tranh cãi và làn sóng tấn công giữa người hâm mộ các khu vực. Đồng thời, những người chơi hàng đầu của khu vực Việt Nam đứng trước nguy cơ bị cấm thi đấu dài hạn bởi sự thiếu minh bạch của ban tổ chức và nhà phát hành.

Sự việc bùng nổ ngay trong ngày thi đấu đầu tiên (17/9) khi nữ streamer Soopi (thuộc tổ chức Gen.G, Hàn Quốc) tố cáo hai tuyển thủ Việt Nam là Himass và Tan Vu (thi đấu cho Team VIE) có hành vi "đá stream" (theo dõi livestream của đối thủ) để nắm vị trí và hướng di chuyển trong lúc thi đấu.

Trước động thái từ Soopi, Ban tổ chức lập tức loại Himass và Tan Vu khỏi giải đấu, đồng thời thu hồi tư cách PUBG Vietnam Partner của cả hai. Ngay sau đó, hàng loạt video chỉ trích hai tuyển thủ Việt Nam xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc.

Giải đấu giao hữu đã trở thành "thảm hoạ". Ảnh: KRAFTON.

Một bộ phận game thủ Hàn Quốc thậm chí tràn vào buổi phát sóng trực tiếp của Himass để công kích. Sự việc khiến phiên livestream này thu hút hơn 600.000 người xem cùng lúc, vượt qua cả lượng truy cập trên kênh chính thức của giải đấu.

Đến ngày 20/9, Ban tổ chức mới đưa ra thông báo chính thức. Phía PUBG thừa nhận đã "vội vàng công bố những thông tin chưa được xác minh đầy đủ", đồng thời để lộ hàng loạt lỗ hổng vận hành khi không bắt buộc áp dụng độ trễ phát sóng, tạo điều kiện cho thông tin bên ngoài lọt vào trận đấu.

Đáng chú ý, streamer Rambo cho biết đã liên hệ và được đại diện Ban tổ chức xác nhận việc "đá stream" không bị cấm tại giải đấu này. Đoạn video ghi lại cuộc trao đổi giữa các tuyển thủ Việt Nam cũng cho thấy đại diện Ban tổ chức thừa nhận hành vi xem phát sóng của đối thủ là hợp lệ. Bộ quy tắc ban đầu của giải đấu cũng hoàn toàn vắng bóng các điều khoản cấm hành vi trên.

Vụ việc nhanh chóng bùng nổ thành cuộc tranh luận nảy lửa trên các diễn đàn thể thao điện tử. Không ít khán giả Việt Nam cùng nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đã lên tiếng bảo vệ Himass và Tan Vu.

Những video chỉ trích hai tuyển thủ Việt Nam nhận về hàng trăm nghìn lượt xem trên YouTube.

Hình ảnh được cho là khoảnh khắc Soopi thực hiện hành vi "đá stream" khi thi đấu.

Thông báo xử phạt của PUBG dành cho Himass và TanVuu thu hút hơn 75.000 lượt phản ứng, trong đó hơn 64.000 là phẫn nộ.

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Đặc biệt, cộng đồng mạng Việt Nam chỉ ra điểm bất thường từ chính Soopi. Trích đoạn phát sóng cho thấy nữ streamer mở nhiều cửa sổ trình duyệt cùng lúc. Cô thậm chí bị phát hiện bật ứng dụng Input Director vốn thường bị cấm để tránh thi đấu hộ. Sau tranh cãi, Soopi đã xóa các video liên quan và tuyên bố ngừng livestream PUBG.

Việc Ban tổ chức phạt nặng Himass và Tan Vu khi luật chưa quy định cụ thể bị nhiều khán giả đánh giá là xử ép và thiên vị. Dù vậy, một bộ phận người hâm mộ vẫn cho rằng hành vi xem thông tin bên ngoài làm tổn hại đến tinh thần thể thao.

Tuy nhiên, mức phạt tước tư cách Partner vẫn bị xem là quá nghiệt ngã. Các bài đăng của PUBG sau đó hứng chịu "bão" phẫn nộ từ cư dân mạng. Mặt khác trong cộng đồng lan truyền tin đồn hai siêu sao PUBG Việt Nam có thể bị cấm thi đấu dài hạn bởi vấn đề nhỏ, nằm ngoài quy chế giải đấu.

Căng thẳng leo thang khi các tuyển thủ Hàn Quốc tuyên bố bỏ giải. Trước tình hình này, KRAFTON thông báo hủy bỏ ngày thi đấu thứ ba. Bảng xếp hạng chung cuộc không được công nhận, còn quỹ tiền thưởng 70.000 USD được chia đều cho các khu vực.

Trên trang chính thức tại Việt Nam, PUBG tiếp tục đăng thông cáo thừa nhận sai sót trong khâu vận hành và truyền thông. Tối 21/9, KRAFTON chính thức nhận trách nhiệm về chuỗi khủng hoảng. Tổng phụ trách PUBG Publishing, ông Yoon Su-jin đã gửi thư xin lỗi đến người hâm mộ.

"Trách nhiệm dẫn đến sự cố và khiến tình hình leo thang hoàn toàn thuộc về KRAFTON", ông Yoon Su-jin cho biết.