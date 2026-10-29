Hai siêu mẫu Victoria's Secret rạn nứt tình bạn 15 năm vì chồng cũ Gisele Bündchen?

Chuyện tình cảm của Tom Brady bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi hai siêu mẫu Candice Swanepoel và Joan Smalls vướng nghi vấn rạn nứt tình bạn kéo dài 15 năm. Theo Page Six, mối quan hệ giữa hai người đẹp từng gắn bó trong nhiều năm của Victoria's Secret đang trở nên căng thẳng sau khi thông tin Candice Swanepoel hẹn hò với huyền thoại bóng bầu dục Mỹ Tom Brady được truyền thông đăng tải.

Một nguồn tin tiết lộ Joan Smalls vô cùng tức giận khi biết người bạn thân lâu năm đang có quan hệ tình cảm với Tom Brady, người được cho là từng hẹn hò với cô trước đó. Đáng chú ý, Joan Smalls được cho là đã yêu cầu những người bạn chung phải lựa chọn đứng về phía một trong hai người.

Candice Swanepoel được cho là đang hẹn hò với huyền thoại bóng bầu dục Mỹ Tom Brady.

Theo nguồn tin, Joan Smalls và Candice Swanepoel từng thân thiết đến mức gần như không thể tách rời trong suốt 15 năm. Tuy nhiên, mối quan hệ này được cho là đã thay đổi sau khi cả hai cùng có liên hệ tình cảm với Tom Brady.

Người trong cuộc tiết lộ rằng khi Joan Smalls còn hẹn hò với cựu ngôi sao bóng bầu dục, Candice Swanepoel từng nhiều lần khuyên bạn thân nên chấm dứt mối quan hệ. Chính vì vậy, việc Candice sau đó được cho là bắt đầu tìm hiểu Tom Brady khiến Joan cảm thấy bị phản bội.

Giữa lúc những thông tin về mâu thuẫn lan truyền, Joan Smalls có một số động thái trên mạng xã hội được cho là nhằm ám chỉ người bạn cũ. Khi bình luận dưới một bài đăng liên quan đến ồn ào, nữ siêu mẫu viết: "Hai từ: SUMMER HOUSE! Như vậy sẽ giải thích tất cả".

Đây được xem là lời nhắc đến chương trình truyền hình thực tế Summer House, từng gây chú ý với câu chuyện tình bạn đổ vỡ khi một người bí mật hẹn hò với bạn trai cũ của người còn lại.

Theo những hình ảnh chụp màn hình được tài khoản chuyên đưa tin giải trí DeuxMoi đăng tải, Joan Smalls còn bị cho là đã sử dụng từ "kẻ đâm sau lưng" khi đề cập đến Candice Swanepoel.

Khi một người hâm mộ hỏi liệu hai người còn là bạn hay không, Joan được cho là đã trả lời: "Tôi không làm bạn với những kẻ đâm sau lưng".

Trong một bài đăng khác hiện đã bị xóa, nữ siêu mẫu tiếp tục bày tỏ sự thất vọng về cách ứng xử trong tình bạn. "Chẳng có quy tắc ứng xử nào giữa những người bạn gái được tôn trọng cả", cô viết.

Joan Smalls được cho là tiếp tục chia sẻ: "Sự thiếu tôn trọng và thờ ơ trong cách họ đối xử với bạn thật không thể tưởng tượng nổi. Không còn đường quay lại nữa. Một số người thiếu sự khiêm tốn và chuẩn mực đạo đức".

Nữ siêu mẫu cũng nhắc đến tình bạn kéo dài 15 năm, đồng thời bày tỏ sự tổn thương khi cho rằng cảm xúc của mình không được tôn trọng và không nhận được lời xin lỗi. Tuy nhiên, những bài đăng này chưa đủ để xác nhận toàn bộ diễn biến mâu thuẫn giữa hai người đẹp.

Candice Swanepoel và Joan Smalls có tình bạn thân thiết, kéo dài 15 năm.

Trước những thông tin gây xôn xao, đại diện của Candice Swanepoel đã chính thức lên tiếng.

Amanda Ruisi, người đại diện của nữ siêu mẫu, chia sẻ với Page Six: "Candice luôn đặc biệt kín tiếng về đời sống cá nhân và ưu tiên hàng đầu của cô ấy vẫn là nuôi dạy các con. Cô ấy và Joan có một quá khứ gắn bó lâu dài, cùng tình bạn mà Candice sẽ luôn trân trọng".

Phát ngôn này không trực tiếp xác nhận hay phủ nhận những cáo buộc liên quan đến chuyện tình cảm, nhưng cho thấy phía Candice Swanepoel vẫn bày tỏ sự tôn trọng đối với mối quan hệ từng có với Joan Smalls.

Về phía Tom Brady, cựu ngôi sao NFL được cho là đã hẹn hò với Candice Swanepoel trong nhiều tháng. Một nguồn tin của Page Six tiết lộ cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau từ tháng 5/2026 sau khi được bạn bè chung giới thiệu.

Tom Brady được cho là đã hẹn hò với Candice Swanepoel trong nhiều tháng.

Trong khi đó, tài khoản DeuxMoi trước đây từng đưa tin Joan Smalls và Tom Brady có mối quan hệ tình cảm không liên tục trong khoảng một năm. Tuy nhiên, một nguồn tin khác khẳng định cả hai chưa từng thực sự nghiêm túc.

Những thông tin này hiện vẫn chủ yếu đến từ các nguồn tin giấu tên, bởi những người trong cuộc chưa công khai xác nhận đầy đủ về các mối quan hệ được nhắc đến.

Tom Brady từng kết hôn với siêu mẫu Gisele Bündchen trước khi cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 10/2022. Sau khi trở lại cuộc sống độc thân, anh nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với các người đẹp nổi tiếng như Kim Kardashian, Irina Shayk, Brooks Nader và Sofía Vergara. Tuy nhiên, cựu vận động viên hiếm khi công khai bình luận về đời sống tình cảm.

Theo nguồn tin mới nhất, Gisele Bündchen được cho là không phản đối mối quan hệ giữa chồng cũ và Candice Swanepoel. Hiện tại, đại diện Joan Smalls và Tom Brady vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Page Six.

Gisele Bündchen được cho là không phản đối mối quan hệ giữa chồng cũ và Candice Swanepoel.

Giữa những đồn đoán về chuyện tình tay ba, điều khiến công chúng quan tâm không chỉ là mối quan hệ mới của Tom Brady mà còn là tương lai tình bạn kéo dài 15 năm giữa hai siêu mẫu Victoria's Secret.

Dù thực hư câu chuyện chưa được các bên xác nhận đầy đủ, những chia sẻ được cho là của Joan Smalls đã khiến nghi vấn rạn nứt giữa cô và Candice Swanepoel tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.