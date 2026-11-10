Hai siêu mẫu Victoria's Secret bất hòa sau 15 năm tình bạn vì một người đàn ông

Theo Page Six, mối quan hệ giữa Joan Smalls và Candice Swanepoel đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện thông tin cả hai cố tình tránh mặt nhau tại show diễn Victoria's Secret Fashion Show 2026, tổ chức ở Los Angeles vào ngày 18/10.

Một nguồn tin tiết lộ rằng ban tổ chức đã biết trước những bất đồng giữa hai người mẫu và chủ động sắp xếp để họ không phải tiếp xúc ở hậu trường. "Tất cả mọi người trong ê-kíp đều biết họ đã bất hòa và Joan không muốn đến gần Candice. Đó là lý do bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ bức ảnh chung nào của họ tại show diễn", nguồn tin cho biết.

Mối quan hệ giữa Joan Smalls và Candice Swanepoel đang trở thành tâm điểm chú ý.

Đáng chú ý, nguyên nhân khiến tình bạn từng được xem là gắn bó của hai siêu mẫu tan vỡ được cho là liên quan đến Tom Brady - chồng cũ của Gisele Bündchen.

Theo nguồn tin của Page Six, Joan Smalls gặp Tom Brady lần đầu tại bữa tiệc Quốc khánh Mỹ do doanh nhân Michael Rubin tổ chức vào tháng 7/2024. Khoảng sáu tháng sau, cả hai bắt đầu hẹn hò và duy trì mối quan hệ không thường xuyên trong gần một năm.

Trong khoảng thời gian này, Candice Swanepoel được cho là nhiều lần khuyên Joan Smalls chấm dứt chuyện tình cảm với Tom Brady. Thậm chí, khi Joan Smalls buồn bã vì những thông tin liên quan đến nam cầu thủ, Candice còn là người lắng nghe và an ủi bạn thân.

Đầu năm 2026, Tom Brady bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật với người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Alix Earle tại một bữa tiệc ở St. Barts. "Joan đã rất tổn thương khi nhìn thấy những tin đồn. Cô ấy buồn bã và tâm sự với Candice về cảm xúc của mình", nguồn tin chia sẻ.

Tuy nhiên, tình bạn giữa hai siêu mẫu được cho là bắt đầu đổ vỡ khi Candice Swanepoel có quan hệ tình cảm với chính Tom Brady. Một người trong cuộc tiết lộ Candice và Tom Brady đã hẹn hò từ tháng 5/2026. Dù vậy, thông tin này chưa được hai nhân vật chính trực tiếp xác nhận.

Tình bạn giữa hai siêu mẫu được cho là bắt đầu đổ vỡ khi Candice Swanepoel có quan hệ tình cảm với chính Tom Brady.

Sau khi những đồn đoán lan truyền, Joan Smalls công khai thể hiện sự tức giận trên mạng xã hội. Khi một người hâm mộ đặt câu hỏi liệu cô và Candice có còn là bạn bè hay không, Joan được cho là đã gọi đồng nghiệp là "kẻ đâm sau lưng".

Trong một bình luận khác, nữ siêu mẫu nhắc đến chương trình truyền hình thực tế Summer House, nơi tình bạn giữa hai nhân vật tan vỡ vì một người bắt đầu hẹn hò với bạn trai cũ của người còn lại.

Joan Smalls còn đăng tải một thông điệp dài, sau đó xóa đi, bày tỏ sự thất vọng vì cảm thấy bị phản bội.

"Không hề có sự tôn trọng nguyên tắc giữa những người bạn gái. Sự thiếu tôn trọng và cách họ đối xử với bạn thật không thể tưởng tượng nổi. Không còn đường quay lại", cô viết. Nữ siêu mẫu cũng nhắc đến tình bạn 15 năm và cho rằng điều khiến cô tổn thương nhất là không nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào.

Trước những ồn ào, Amanda Ruisi - đại diện của Candice Swanepoel cho biết nữ người mẫu luôn giữ kín đời tư và hiện tập trung chăm sóc các con. "Candice và Joan có một mối quan hệ lâu dài cùng tình bạn mà Candice sẽ luôn trân trọng", người đại diện khẳng định.

Hiện phía Joan Smalls, Candice Swanepoel và Victoria's Secret chưa đưa ra phản hồi mới về những thông tin liên quan đến căng thẳng ở hậu trường.

Dù nguyên nhân thực sự chưa được các bên xác nhận đầy đủ, những diễn biến mới nhất vẫn khiến công chúng tiếc nuối cho tình bạn kéo dài 15 năm giữa hai gương mặt đình đám của làng mốt quốc tế.