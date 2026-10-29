Hai sĩ quan Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế trở về

Tối 29/10, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lãnh đạo Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã đón 2 sĩ quan là Thượng tá Phạm Văn Đoàn, Đại uý Trần Mỹ Linh thuộc Tổ công tác số 5 hoàn thành nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS (Cộng hoà Nam Sudan) trở về Tổ quốc.

Sau 18 tháng thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS, Cộng hoà Nam Sudan, Thượng tá Phạm Văn Đoàn và Đại uý Trần Mỹ Linh đã trở về nước an toàn.

Cùng có mặt tại sân bay còn có gia đình, đồng đội của 2 sĩ quan. Những ánh mắt ngóng chờ, cái bắt tay đoàn tụ và niềm vui gặp lại sau thời gian dài xa cách đã tạo nên không khí đón tiếp ấm áp, xúc động.

Tại sảnh sân bay, Đại tá Lê Quốc Huy, lãnh đạo Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ (Văn phòng Thường trực) trao bó hoa tươi thắm tặng Thượng tá Phạm Văn Đoàn và Đại uý Trần Mỹ Linh.

Lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ tặng hoa chúc mừng hai sĩ quan của Tổ công tác số 5 kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác.

“Tổ công tác số 5 đã hoàn thành nhiệm vụ GGHB LHQ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Văn phòng Thường trực, các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Phái bộ trao Huy chương Vì sự nghiệp GGHB LHQ và được gia hạn thời gian công tác 6 tháng. Thành tích các đồng chí đạt được là sự cụ thể hoá đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần tạo dựng môi trường hoà bình cho tái thiết và phát triển ở khu vực và trên thế giới”, Đại tá Lê Quốc Huy khẳng định.

Ngày 28/4/2025, Tổ công tác số 5 chính thức triển khai đến Phái bộ UNMISS. 18 tháng qua, họ đã có những đóng góp quan trọng cho sứ mệnh GGHB quốc tế, cho người dân Nam Sudan, cho Tổ quốc và lực lượng CAND.

Niềm vui ngày hội ngộ.

Tự hào trong bộ quân phục GGHB và chiếc mũ nồi xanh trở về quê hương, Thượng tá Phạm Văn Đoàn xúc động chia sẻ: “Sau 18 tháng triển khai ở phái bộ, trở về quê hương an toàn, tôi tự hào khi đã đóng góp cho hoạt động GGHB LHQ, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam ngày càng sâu sắc ở phái bộ. Tôi tin rằng, với những định hướng sát sao của Văn phòng Thường trực, sự cố gắng của mỗi sĩ quan, hoạt động GGHB của lực lượng Công an nhân dân sẽ ngày càng thành công hơn”.

Trong giây phút hội ngộ, chị Nguyễn Đặng Hồng Ngọc, vợ Thượng tá Đoàn không giấu nổi niềm vui nhìn hai con quấn quýt bên anh. Mấy đêm nay chị không ngủ được vì hồi hộp và mong chờ anh cùng đồng đội trở về.

“Tôi rất vui vì anh và đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn. Thời gian anh làm nhiệm vụ tại Phái bộ, cả nhà tôi cùng nhau cố gắng. Các con tôi luôn cố gắng học tập và tự lập trong sinh hoạt hàng ngày, noi theo tấm gương của bố luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ”, chị Ngọc nói những lời xúc động.

Thượng tá Phạm Văn Đoàn gặp lại đồng nghiệp và các học viên Học viện Chính trị CAND là nơi anh công tác.

Gặp lại người thân, đồng nghiệp sau những tháng ngày xa cách, Đại uý Trần Mỹ Linh bày tỏ: “Chúng tôi đã làm việc hết mình tại Phái bộ UNMISS. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, được các đồng chí lãnh đạo, đồng đội và người thân đón mừng trong không khí trang trọng, ấm áp. Đó là nguồn động viên rất lớn cho tổ công tác”.

Bác Trần Văn Trường và gia đình từ Ninh Bình lên sân bay Nội Bài đón con gái Trần Mỹ Linh từ rất sớm. Bác kể về con gái đầy tự hào: “Là một quân nhân, tôi luôn động viên con gái hãy luôn mạnh mẽ và vượt qua mọi khó khăn, thử thách để lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB. Tôi tự hào về con gái luôn mạnh mẽ, nhiệt huyết và có những đóng góp vào sứ mệnh GGHB thế giới”.

Thượng tá Phạm Văn Đoàn bên gia đình tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Đằng sau bước chân trở về là những câu chuyện đầy sự hy sinh, nỗ lực, tinh thần quốc tế cao cả. Hai sĩ quan tác nghiệp theo hình thức cá nhân, thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường làm việc, phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp quốc tế; phát huy được những phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn được lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Cảnh sát Phái bộ và nước sở tại đánh giá cao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS, Thượng tá Phạm Văn Đoàn đã tranh thủ thời gian nghiên cứu, sáng tạo ra hàng loạt phần mềm đặc biệt hữu ích. Đó là phần mềm tự động xếp lịch tuần tra; phần mềm hỗ trợ theo dõi, quản lý, phê duyệt chế độ nghỉ phép tự động; phần mềm chấm công; hệ thống dữ liệu về vị trí việc làm và hệ thống quản lý thông tin tổng thể, tư vấn ra quyết định.

Đồng đội của Đại úy Trần Mỹ Linh chúc mừng chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về.

Hiện tại các phần mềm này đã được phát triển, hoàn thiện và đưa vào ứng dụng trong toàn Phái bộ, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, vận hành của lực lượng Cảnh sát Phái bộ. Với những đóng góp đó, Thượng tá Đoàn đã 2 lần được Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ biểu dương, trao thư khen.

Là nữ sĩ quan Công an địa phương đầu tiên trong cả nước tham gia GGHB theo hình thức cá nhân, Đại uý Linh tạo nhiều dấu ấn khi đảm nhiệm vị trí chuyên trách về bảo vệ giới, trẻ em và người yếu thế thuộc Sở chỉ huy Cảnh sát Phái bộ UNMISS. Chị cùng các đồng nghiệp đã tham mưu, khởi xướng và trực tiếp triển khai mô hình "Đội tuần tra nữ”. Là quyền trưởng nhóm tuần tra, chị đã dành nhiều tâm huyết và ý tưởng cho hoạt động ý nghĩa này.

Sự xuất hiện của những nữ sĩ quan Cảnh sát mang phù hiệu LHQ trên vai đã tạo nên một làn gió mới khi tiếp cận các điểm nóng tội phạm, trại tị nạn, các làng quê bằng sự thấu hiểu, lắng nghe và đồng cảm của những người phụ nữ. Mô hình đã được lãnh đạo Cảnh sát Phái bộ đánh giá cao và quyết định nhân rộng ra toàn bộ các sở chỉ huy khu vực với tần suất tuần tra hằng tháng.

Đại úy Trần Mỹ Linh bên gia đình.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, 2 sĩ quan còn là những “sứ giả hoà bình” lan toả hình ảnh con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hoà bình.

Khép lại nhiệm kỳ công tác, 2 sĩ quan Công an Việt Nam trở về nước sẽ phát huy những năng lực, sở trường, kinh nghiệm hoạt động tại Phái bộ UNMISS, tiếp tục đóng góp cho công tác đào tạo, huấn luyện và triển khai lực lượng GGHB LHQ của Bộ Công an trong thời gian tới.