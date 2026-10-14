Hai sếp lớn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) đồng loạt chi hàng chục tỷ đồng gom cổ phiếu

Lãnh đạo cấp cao dự chi hơn 40 tỷ đồng gia tăng tỷ lệ sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (mã chứng khoán: SHB). Hai Phó tổng giám đốc là ông Đinh Ngọc Dũng và ông Nguyễn Huy Tài cùng đăng ký mua vào mỗi người 2 triệu cổ phiếu. Các giao dịch này dự kiến thực hiện từ ngày 15/10 đến ngày 12/11 thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn hoặc giao dịch thỏa thuận. Mục đích mua vào được các lãnh đạo báo cáo là phục vụ nhu cầu đầu tư cá nhân.

Nếu hoàn tất khối lượng đăng ký, tỷ lệ sở hữu của các cá nhân này tại ngân hàng sẽ gia tăng đáng kể. Ông Nguyễn Huy Tài sẽ nâng lượng nắm giữ từ 443.203 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 0,008% lên hơn 2,44 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 0,046%. Đối với ông Đinh Ngọc Dũng, lượng cổ phiếu sở hữu sẽ tăng từ 1,64 triệu đơn vị tương ứng tỷ lệ 0,031% lên mức 3,64 triệu đơn vị tương đương tỷ lệ 0,068%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu này đang ghi nhận nhịp phục hồi nhẹ sau những chuỗi ngày rung lắc và điều chỉnh theo các tin đồn xuất hiện trên thị trường. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/10, thị giá đạt mức 10.450 đồng mỗi cổ phiếu, tăng nhẹ 0,5% so với phiên liền trước. Tạm tính theo mức giá đóng cửa này, hai Phó tổng giám đốc sẽ phải giải ngân khoảng 20,9 tỷ đồng cho mỗi giao dịch cá nhân.

Điểm sáng từ hồ sơ niêm yết trái phiếu quốc tế và kết quả kinh doanh

Hoạt động gom cổ phiếu của ban điều hành diễn ra cùng thời điểm ngân hàng triển khai nhiều kế hoạch lớn. Ngày 9/10 vừa qua, tổ chức tín dụng này cho biết đã hoàn tất việc gửi hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu quốc tế tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về chứng khoán. Việc tiếp cận thị trường vốn quốc tế giúp ngân hàng đa dạng hóa nguồn tài trợ và tiếp tục nâng cao uy tín trên thị trường tài chính khu vực.

Ngân hàng cũng ghi nhận những đánh giá tích cực từ các tổ chức xếp hạng độc lập. Vào ngày 21/8, tổ chức FTSE Russell đã công bố danh mục định kỳ, trong đó vinh danh đây là một trong tám cổ phiếu ngân hàng Việt Nam góp mặt trong rổ chỉ số FTSE Global All Cap. Đây là một cấu phần quan trọng của bộ chỉ số toàn cầu FTSE Global Equity Index Series, thu hút sự chú ý của nhiều quỹ đầu tư quy mô lớn trên thế giới.

Về bức tranh tài chính, hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2026 tiếp tục duy trì quỹ đạo tăng trưởng ổn định. Kết thúc sáu tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 9.092 tỷ đồng, hoàn thành 51% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tổng tài sản đến cuối quý hai mở rộng lên mức 962.667 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập được kiểm soát chặt chẽ ở mức 16%, tiếp tục nằm trong nhóm những ngân hàng có hiệu quả tối ưu chi phí tốt nhất toàn ngành.