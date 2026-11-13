Hai sao Việt kiều rời U23 Việt Nam sau trận thắng Singapore

Williams Minh Hoàng trở lại CLB Công an TPHCM từ ngày 13/11.

Sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Singapore tối 12/11, U23 Việt Nam bất ngờ chịu tổn thất về lực lượng khi có tới 4 cầu thủ phải rời đội để trở về CLB chủ quản. Đáng chú ý, trong danh sách này có hai gương mặt Việt kiều được kỳ vọng là Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng.

Cụ thể, Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng sẽ trở lại CLB Công an TPHCM từ ngày 13/11 để chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới ở cấp độ CLB. Hai cầu thủ còn lại là Đức Phú và Đinh Quang Kiệt cũng phải chia tay U23 Việt Nam để trở về tập luyện cùng đội bóng chủ quản.

Sự thiếu hụt nhân sự này khiến HLV Đinh Hồng Vinh đối mặt với không ít khó khăn trong việc tính toán đội hình, đặc biệt khi U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu mang tính quyết định với U23 Qatar.

Trong số những cầu thủ rời đội, Khoa Ngô là cái tên để lại nhiều tiếc nuối. Ở trận thắng U23 Singapore, tiền đạo Việt kiều Australia được tung vào sân từ băng ghế dự bị và nhanh chóng thể hiện sự năng nổ trên hàng công. Phút 61, anh có cơ hội thuận lợi để ghi bàn nhưng cú dứt điểm đáng tiếc lại đưa bóng tìm đến cột dọc.

Màn thể hiện tích cực cho thấy Khoa Ngô vẫn có thể mang đến những phương án tấn công đáng chú ý cho U23 Việt Nam. Vì vậy, việc anh cùng Williams Minh Hoàng phải trở về CLB vào thời điểm quan trọng của giải đấu rõ ràng là tổn thất không nhỏ.

Sau khi hai cầu thủ này chia tay đội tuyển, HLV Đinh Hồng Vinh chỉ còn 3 tiền đạo trong danh sách gồm Minh Tâm, Gia Bảo và Hoàng Anh. Với yêu cầu phải duy trì sức ép và khả năng ghi bàn trước đối thủ được đánh giá cao như U23 Qatar, đây sẽ là bài toán không dễ giải quyết đối với Ban huấn luyện.

Ở chiều ngược lại, CLB Công an TPHCM cũng cần sớm ổn định lực lượng để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Buriram United tại lượt trận thứ hai bảng A Cúp các CLB Đông Nam Á 2026/27. Trận đấu dự kiến diễn ra ngày 18/11 trên sân Bình Dương. Trước đó, đội bóng này cũng đã có 4 cầu thủ được rút khỏi tuyển Việt Nam sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa hôm 11/11.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Qatar vào ngày 14/11 trong trận đấu có ý nghĩa quyết định đến ngôi vô địch. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hiện có 6 điểm sau hai chiến thắng liên tiếp và đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua.

Dù phải đối mặt với những biến động đáng kể về nhân sự, U23 Việt Nam vẫn đặt mục tiêu giành kết quả tốt trước U23 Qatar để khép lại giải đấu bằng thành tích toàn thắng. Đây cũng sẽ là thử thách quan trọng đối với bản lĩnh và khả năng xoay xở của Ban huấn luyện trong bối cảnh đội hình không còn đầy đủ những lựa chọn tốt nhất.